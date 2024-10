Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Als ik zuinig leef, is die studieschuld snel afgelost’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 26-jarige Melis, die zuinig leeft zodat ze haar studieschuld snel kan afbetalen.

Naam: Melis (26)

Beroep: verkoopmedewerker bij een supermarkt

Woonsituatie: alleenstaand, huurt een monumentaal pand

Netto-inkomen per maand: 2150 euro (inclusief huur- en zorgtoeslag à 400 euro)

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Tot mijn 13e woonde ik met allebei mijn ouders en leidden we een comfortabel leven waarbij we ons geen zorgen hoefden te maken. De feestdagen deden we ook altijd meer dan extra, zeker als je het vergelijkt met andere gezinnen. We hadden altijd bergen met eten, het huis van top tot teen versierd en ik kreeg minstens vijftien cadeaus. Na mijn 13e gingen mijn ouders scheiden en had ik geen contact meer met mijn vader, ik woonde ik tot mijn 25ste bij mijn moeder.

Helaas hadden we het toen een stuk minder breed, we moesten echt op de kleintjes letten. Best pittig, als je lange tijd anders gewend bent. Maar mijn moeder maakte overal een feestje van, zonder dat ze er al te veel geld aan uitgaf. Dan gingen we gourmetten met kerst en kocht ze zo’n uitgebreid vleespakket in de aanbieding, en verse zalm voor mij omdat ik dat zo lekker vond, echt een luxe. We waren kortom gelukkig. Toen ik zelf bijbaantjes kreeg en later ook ging werken, sprong ik bij waar ik kon – het gaf me een goed gevoel dat ik ook kon bijdragen aan het huishouden.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Niet. Pas toen ik ging studeren en een studieschuld kreeg, werd erover gesproken. Vooral over hoe ik zo snel mogelijk van die schuld moest afkomen. Een simpele methode: veel sparen en zo min mogelijk geld uitgeven. ”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Het is heel handig en maakt het leven makkelijker. Ik vind vooral: je kunt het leven zo duur maken als je zelf wilt. Hou je van merkkleding, dan weet je gewoon dat bepaalde items honderden euro’s kosten. Heb ik zelf totaal niet, overigens. Ik heb zelfs nooit merkkleding gehad. Geef mij maar merken als H&M, Zara of Primark – minstens zulke leuke kledingitems en je krijgt veel meer kledingstukken voor je geld.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Zeker! Sinds een jaar woon ik op mezelf en ben ik erg gefocust op de toekomst. Zo wil ik kijken binnen hoeveel jaar ik mijn studieschuld kan afbetalen. Het was oorspronkelijk 31.000 euro, dankzij de prestatiebeurs nog ‘maar’ 16.000 euro. Als ik zuinig leef, zoals nu, doe ik er ongeveer vijf tot zeven jaar over, in plaats van de geplande vijftien jaar. Dat is gewoon de helft! Een mooi vooruitzicht, al zeg ik het zelf. Daarvoor doe ik dus wel zuinig boodschappen en geef ik per week maximaal zestig euro uit. Ik heb ook geen gat in mijn hand meer en ik denk wel vier keer na voordat ik iets koop.”

Geen gat in je hand meer, zeg je. Heb je ooit problemen gehad met geld/schulden?

„Ja. Ik heb momenten gehad dat ik mijn zorgverzekering niet kon betalen en maanden achterliep. Heel dom: ik vond het nou eenmaal leuker om leuke dingen te doen, op stap te gaan in plaats van rekeningen te betalen. Eén belletje met de zorgverzekering zorgde er gelukkig voor dat ik een betalingsregeling kon krijgen en die schulden zijn nu gelukkig allemaal afbetaald.

Vroeger deed ik enorm vaak aan achteraf betalen zoals met Klarna en Riverty. Sinds kort doe ik dit niet meer, omdat het je zo in problemen kan brengen en je niks ermee opschiet. Zelf ben ik hierdoor gelukkig nooit in de schulden geraakt, maar er zijn zeker momenten geweest waarop het moeilijk was omdat ik in één klap een paar honderd euro moest afrekenen. Ik kon dan zelfs geen boodschappen doen en leefde een tijdje op brood om maar niet in de schulden te komen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut, vooral nu ik een eigen huis heb. Het kan zomaar zijn dat de wasmachine, koelkast of je mobiele telefoon ermee ophoudt en dan wil je toch snel een nieuwe hebben.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ik ga niet liegen: voor mij geldt dit zeker! Je kunt zonder rekenmachine door de supermarkt lopen – en als je leuke kleding of schoenen ziet, kun je dit meteen kopen in plaats van een paar maanden later, of zelfs helemaal niet.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Er is altijd nog zoiets als té veel geld hebben. Ja, het is makkelijker leven en je kunt doen wat je wilt, maar als je elke dag uit eten gaat, wordt het saai en standaard. Ik kijk liever uit naar uitstapjes of restaurantbezoekjes.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Niet per se, maar het geluk en de blijheid die je krijgt van dingen en uitjes delen met vrienden of familie is wél zoveel meer waard. Het zijn de momenten die tellen!”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Uiteindelijk niet. Zoals ik al zei: het zijn de mooie momenten en herinneringen die tellen en deze kun je ook maken zonder geld.”

