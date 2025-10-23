Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Recordaantal vacatures in zorg en bouw, salarissen stijgen tot 4000 euro per maand

Ondanks een lichte stijging van de werkloosheid blijft de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt hardnekkig. Volgens nieuwe cijfers van uitzendconcern Randstad staan er inmiddels bijna 70.000 vacatures open in de zorg en 30.000 in de bouw – beide recordaantallen. Ook in de techniek is de vraag groot, met naar schatting 50.000 openstaande functies.

Dat meldt De Telegraaf, die sprak met Randstad Nederland-topman Jeroen Tiel naar aanleiding van de kwartaalcijfers van het bedrijf. „De arbeidsmarkt blijft krap, zeker in grote sectoren”, aldus Tiel. „Het is essentieel dat Nederland kiest waar we onze mensen het liefst willen inzetten. Wie niet kiest, verliest.”

Volgens Tiel is het nodig dat een nieuw kabinet niet alleen financieel, maar ook „personeel” gaat begroten. „Nederland wil vergrijzen, verduurzamen, woningen bouwen én de defensie versterken – maar dat kan alleen als er voldoende mensen beschikbaar zijn.”

Oorzaken van de tekorten

Wat is de oorzaak van al die personeelstekorten? Dat verschilt per sector. In de zorg speelt de vergrijzing van zowel de bevolking als het personeel een grote rol. Steeds meer mensen hebben zorg nodig, terwijl ervaren krachten met pensioen gaan. Tegelijk verlaten jonge zorgmedewerkers het vak vanwege de hoge werkdruk en beperkte doorgroeimogelijkheden.

Salaris in de zorg

Ook niet geheel onbelangrijk is het salaris. Al eerder bracht Metro in kaart wat de best betaalde mbo-banen zijn. Hoewel de salarissen licht stijgen, blijft de beloning relatief bescheiden, ondanks dat de zorg toch een zwaar vak is. Volgens de bekende vacaturesite Indeed verdient een verzorgende IG in 2025 gemiddeld tussen 2546 en 3564 euro bruto per maand, afhankelijk van ervaring en regio.

De cao-schaal FWG 35 (VVT-sector) ligt volgens ZorgvacaturesNederland.nl rond 2574 euro per maand, per 1 juli 2025. Het gemiddelde zorgsalaris bedraagt ongeveer 3535 euro bruto per maand. Overigens is de werkdruk in de zorg wel flink gestegen, mede door het vertrek van ZZP’ers.

Welk salaris in bouw en techniek?

In de bouw stokt de instroom van nieuwe vakmensen. Jongeren kiezen minder vaak voor een technisch beroep, terwijl de woningbouwopgave groeit. Ook stikstof- en vergunningsproblemen vertragen projecten.

Volgens Indeed verdienen bouwplaatsmedewerkers gemiddeld in 2025 2600 tot 3200 euro bruto per maand, terwijl een uitvoerder of projectleider in de bouw gemiddeld 3700 tot 4250 euro bruto per maand ontvangt. Op NationaleVacaturebank.nl ligt het gemiddelde salaris voor een bouwtechnisch medewerker op 4085 euro bruto per maand.

De technische sector kent vergelijkbare uitdagingen: de vraag naar goed opgeleide vakmensen overstijgt het aanbod ruimschoots. Monteurs, installateurs en engineers zijn schaars, en dus staat daar een goed salaris tegenover. Volgens Werkzoeken.nl bedraagt het gemiddelde bruto maandsalaris in de techniek circa 3240 euro, met uitschieters tot 4000 euro voor ervaren technici.

Druk op jongeren en productiviteit

Hoewel de werkloosheid in september 2025 opliep tot 4 procent, het hoogste niveau in vier jaar, noemt Randstad-arbeidsmarktexpert Bart van Krimpen dat geen reden tot paniek. „Het zijn vooral jongeren die tijdelijk zonder werk zitten. Zo’n 85 procent van de werklozen behoort tot de groep die korter dan een jaar zonder werk is”, blijkt uit cijfers van het CBS.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft inmiddels merkbare gevolgen in sectoren als administratie, IT en marketing, maar minder in de zorg en techniek, aldus Van Krimpen. Tiel benadrukt dat Nederland zich beter moet voorbereiden op de toekomst: „We moeten zorgen dat mensen snel kunnen overstappen als hun baan verandert of verdwijnt, en tegelijkertijd de arbeidsproductiviteit verhogen.”

Randstad investeert ondertussen in praktische oplossingen. Het bedrijf leidt mensen op voor functies van de toekomst, vertelt Tiel: „We gaan duizend monteurs, duizend chauffeurs en duizend operators opleiden. Alleen door tempo te maken en regels te moderniseren, kunnen we de stilstand doorbreken.”

Reacties