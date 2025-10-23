Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom verkleuren en vallen de bladeren in de herfst?

De dagen worden korter, de temperatuur daalt en het bos verandert langzaam in een schilderij vol rood, oranje en geel. Het is inmiddels goed en wel herfst.

Maar waarom verkleuren de bladeren eigenlijk en waarom vallen ze op de grond?

De verborgen kleuren van het bos

In de zomer zijn bladeren groen door het stofje chlorofyl, dat planten helpt zonlicht om te zetten in energie. Zodra de herfst aanbreekt, verdwijnt de chlorofyl langzaam. Wat overblijft zijn de kleuren die altijd al in het blad zaten: geel en oranje.

De kleur rood is een ander verhaal, zo weten de meteorologen van Weeronline. Die kleur wordt speciaal in de herfst aangemaakt door sommige boomsoorten, zoals de esdoorn. Dat doen ze waarschijnlijk om zich te beschermen tegen kou en fel zonlicht. Er is ook een theorie dat de rode kleur bladluizen weert, zodat bomen in het voorjaar minder last hebben van ongedierte.

Hierom vallen bladeren van de bomen

Volgens bioloog Jeffrey Brand van de Universiteit Utrecht zijn er twee redenen dat bomen hun bladeren verliezen. De voornaamste is dat er simpelweg minder zonlicht is. Chlorofyl wordt namelijk aangemaakt onder invloed van de zon. In de herfst, als de dagen korter worden, stopt dat proces.

Minder zonlicht Minder zonlicht heeft niet alleen effect op de bladeren, maar ook op ons mensen. Minder zonlicht beïnvloedt onze biologische klok en onze stemming, en dat heeft niet alleen te maken met de dalende temperaturen.

De tweede reden is dat bomen hun energie willen sparen. „Zodra het kouder wordt, breken bomen het chlorofyl af en slaan ze de voedingsstoffen op in hun stam”, legt Brand uit aan Weeronline. „Zo hebben ze een voorraad voor de winter.”

Bescherming tegen kou

Als de temperatuur verder daalt, komt er nog iets bij kijken. Onder de vijf graden kunnen boomwortels minder goed water opnemen. Om uitdroging te voorkomen, stoten bomen hun bladeren af. Die laten namelijk veel water verdampen, wat in de winter fataal kan zijn.

