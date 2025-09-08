Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Werkdruk in de zorg stijgt door vertrek zzp’ers

Zorgmedewerkers krijgen het steeds drukker nu de overheid strenger optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Omdat minder mensen als zzp’ers aan de slag mogen, vanwege de nieuwe regelgeving rondom schijnzelfstandigheid, moet het werk met minder handen worden gedaan.

Onderzoekers van ING Research waarschuwen dat dit kan leiden tot nog langere wachttijden voor patiënten.

Minder zzp’ers in de zorg

Net als in andere sectoren mogen zorgverleners alleen als zelfstandige werken wanneer ze volledig onafhankelijk zijn. In andere gevallen moeten ze in loondienst. Volgens ING hebben vertrekkende zzp’ers een gat achtergelaten dat tot nu toe slechts deels is opgevuld. Het gevolg is dat vaste medewerkers meer zorg moeten verlenen in minder uren.

Uit een peiling van vakbond CNV onder 550 zorgmedewerkers blijkt dat 59 procent vaker problemen met het rooster ervaart door het vertrek van zzp’ers. Ruim de helft voelt bovendien meer werkdruk. CNV benadrukt dat de gevolgen vrijwel volledig bij vaste medewerkers terechtkomen, die vaak al op hun limiet werken. Volgens de vakbond hebben werkgevers kansen laten liggen om het vaste dienstverband aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door betere arbeidsvoorwaarden of flexibele werktijden.

Vooral harde klap voor de thuiszorg

ING berekende dat vorig jaar bijna een op de tien zorgmedewerkers als zzp’er werkte. Dat aandeel is de afgelopen tien jaar verdubbeld, maar inmiddels weer aan het dalen. Vooral in de thuiszorg vertrekken veel zpp’ers. Zo’n 10.000 zzp’ers zouden de zorg helemaal willen verlaten.

Zorginstellingen proberen de druk te verlichten door vaker technologie in te zetten. Patiënten worden bijvoorbeeld op afstand gevolgd, zodat een bezoek aan een arts niet altijd nodig is. Ook mantelzorgers spelen een grotere rol bij het ondersteunen van het zorgpersoneel.

Grote uitdagingen

De combinatie van strenger beleid tegen schijnzelfstandigheid, vertrekkende zzp’ers en hoge werkdruk laat zien dat de zorgsector voor grote uitdagingen staat, zo stellen de onderzoekers van ING.

Zonder aanvullende maatregelen dreigen wachttijden voor patiënten verder op te lopen en de druk op het vaste personeel nog groter te worden

Reacties