De best betaalde mbo-banen in 2025: hoger salaris door personeelstekort

Een mbo-diploma biedt volop kansen op een goed salaris, vooral in sectoren waar een groot tekort is aan praktisch opgeleide vakmensen. Sterker nog: door het tekort aan vakmensen krijg je soms nog meer betaald dan met een hbo-diploma op zak. Metro zette op een rij met welke mbo-banen je het meest kunt verdienen.

Uit een analyse van Nationale Vacaturebank blijkt dat de salarisindicatie in mbo-vacatures in de afgelopen twee jaar met ruim 8 procent is gestegen, bijna dubbel zo hard als bij hbo-vacatures. In januari 2025 lagen de openstaande vacatures voor mbo’ers zelfs ruim 70.000 hoger dan voor hbo’ers. Al eerder schreef Metro dat mbo’ers meer verdienen en dan met name in bepaalde branches.

Structureel tekort aan praktisch opgeleide vakmensen

Volgens Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank, ligt de oorzaak in het structurele tekort aan praktisch opgeleide vakmensen. „Er is nou eenmaal een flink tekort aan mbo’ers. De concurrentie op de banenmarkt is fel en werkgevers gaan tot het uiterste om passend personeel te vinden. De stijgende lonen zijn hier een direct gevolg van.”

De gemiddelde salarisindicatie bij mbo-vacatures bedroeg in 2023 ruim 38.000 euro bruto per jaar. In januari 2025 steeg dit bedrag met 8,1 procent naar ruim 41.500 euro. Ter vergelijking: hbo’ers verdienden in 2023 gemiddeld 53.000 euro. In 2025 steeg hun salaris met slechts 4,6 procent naar gemiddeld 55.500 euro.

Concurrentie is fel

Ondanks deze groei verdienen hbo’ers gemiddeld nog steeds 32 procent meer dan mbo’ers, een verschil van ruim 13.500 euro per jaar. Toch zijn er mbo-functies waarbij de lonen zelfs hoger liggen dan voor hbo-banen. „Er is nou eenmaal een flink tekort aan mbo’ers”, zegt Boon. „De concurrentie op de banenmarkt is dan ook fel. Werkgevers gaan tot het uiterste om passend personeel te vinden. De stijgende lonen zijn hier een direct gevolg van.” Werkgevers lokken het personeel in sommige gevallen met een hoger salaris.

„Werknemers met een hbo-diploma verdienen dan wel meer, maar in de praktijk ligt het er maar net aan in welke branche je werkt. Bij gewilde praktische beroepen liggen de lonen voor mbo’ers namelijk ook best hoog”, zegt Boon.

Een mbo-werkvoorbereider kan bijvoorbeeld op een salaris van rond de 3000 euro per maand rekenen, met doorgroeimogelijkheden tot maar liefst 5000 euro per maand. Een hbo-geschoolde content marketeer daarentegen verdient ‘slechts’ tussen de 3000 en 3800 euro per maand.

‘Met praktische opleiding kun je goed verdienen’

„Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat je met een praktische opleiding ook goed kunt verdienen. Vooral voor jonge mensen die een studierichting moeten kiezen is dit goed om te weten”, zegt Boon. „Stel dat je in het examenjaar op de havo zit. Dan is het haast vanzelfsprekend dat je daarna een hbo-opleiding gaat volgen. Maar wat nou als je veel liever een praktisch beroep wilt doen? Overweeg dan eens een mbo-opleiding. Niet alleen doe je iets wat je echt wilt, afhankelijk van de branche kun je ook nog eens meer verdienen.”

Met welke mbo-banen verdien je het meest in 2025?

Door de toenemende vraag naar vakmensen en de stijgende salarissen, zijn dit de best betaalde mbo-banen van 2025, op basis van salarisindicaties van de Nationale Beroepengids. Onthoud dat dit een indicatie is en de werkelijkheid kan verschillen.

Werkvoorbereider

Werkvoorbereiders zorgen ervoor dat bouw- en techniekprojecten soepel verlopen. Ze plannen werkzaamheden, bestellen materialen en coördineren de samenwerking tussen teams. Door de enorme groei in de bouwsector begin je met een prima salaris, gemiddeld rond de 3150 euro per maand, met groeimogelijkheden tot 5000 euro.

Technisch tekenaar / AutoCAD-tekenaar

Technisch tekenaars zijn cruciaal in de bouwsector, elektrotechniek en machine-industrie. Ze werken met gespecialiseerde software zoals AutoCAD en SolidWorks om ontwerpen en bouwtekeningen te maken. Door het tekort aan technisch tekenaars kunnen de salarissen oplopen tot 6000 euro per maand, afhankelijk van ervaring en specialisatie.

Installatie- en servicetechnicus

Ook in de techniek wordt vakmanschap gewaardeerd. Denk maar aan monteurs van cv-ketels, airconditioningsystemen en beveiligingsinstallaties. De salarissen binnen deze beroepsgroep variëren van 2500 tot 3700 euro per maand. Door de verduurzaming van woningen neemt de vraag naar deze vakmensen toe.

Procesoperator

Procesoperators bedienen en controleren machines in fabrieken en productielijnen. Vaak werken ze in ploegendiensten, waardoor je als procesoperator extra toeslagen krijgt. Daardoor kun je tot zo’n 4200 euro per maand verdienen.

Mbo-verpleegkundige

In de zorg is altijd wel een schreeuwend tekort aan mensen, vooral de laatste jaren is dat sterk toegenomen. De vraag naar verpleegkundigen is groot. Mbo-verpleegkundigen kunnen rekenen op een salaris tussen de 2600 en 4100 euro per maand, exclusief onregelmatigheidstoeslagen.

Binnenvaartschipper

Een beroep als binnenvaartschipper biedt een aantrekkelijk salaris, variërend van 2500 tot 4000 euro per maand, afhankelijk van ervaring en type vaartuig.

Filiaalmanager en horecamanager

Managers in de retail- en horecasector zijn verantwoordelijk voor personeel, inkoop en omzet. Ervaren filiaal- en horecamanagers verdienen tot 4500 euro per maand, mede dankzij bonussen.

