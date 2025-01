Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de beste banen van 2025 en het gemiddelde salaris

Mocht je in 2025 op zoek zijn naar een nieuwe baan én flink wat willen verdienen (wie niet?), dan kun je het beste in de financiële sector zoeken. Die sector scoort namelijk goed in de jaarlijkse Best Jobs Analyse van Indeed. 40 procent van de top 10 beste banen voor dit jaar komt uit die sector. We vertellen je welke banen nog meer goed scoren en wat het gemiddelde salaris is.

De lijst van beste banen is gebaseerd op de grootste stijging in het aantal vacatures (2024 is daarin vergeleken met 2023) en een duurzame groei sinds 2021. Er geldt ook een voorwaarde: het salaris is minimaal 44.000 euro bruto per jaar.

De beste banen van 2025

Vooral de financiële sector is dus een belangrijke bron van werkgelegenheid. Zo zijn functies als belastingadviseur en financieel manager steeds meer in trek. Maar ook de zorg en het onderwijs staan te springen om nieuwe mensen. Zo is er veel behoefte aan huisartsen en pedagogisch medewerkers. In deze sectoren is sterke groei te zien, vooral door vergrijzing en een groeiende focus op zorg en onderwijs.

Dit zijn de beste banen voor 2025:

Baan Gemiddeld jaarsalaris Groei ten opzichte van 2023 Fiscalist 60.535 euro 82 procent Pedagogisch medewerker 44.311 euro 29 procent Field engineer 49.077 euro 25 procent Relatiebeheerder 58.575 euro 24 procent Huisarts 117.507 euro 23 procent Meewerkend voorman 49.253 euro 18 procent Applicatiebeheerder 54.235 euro 17 procent Procesoperator 48.066 euro 16 procent Belastingadviseur 62.363 euro 14 procent Medewerker crediteuren 46.186 euro 14 procent Systeembeheerder 53.514 euro 13 procent Onderhoudsmonteur 49.365 euro 13 procent Beleidsadviseur 61.757 euro 12 procent Manager audit 77.945 euro 10 procent Financieel manager 79.158 euro 10 procent Coördinator 45.668 euro 9 procent Contractmanager 72.346 euro 8 procent Financieel medewerker 49.604 euro 8 procent Planner 61.592 euro 8 procent Projectmanager 70.108 euro 7 procent Bron: Indeed Best Jobs Analyse

