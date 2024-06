Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studenten pleiten voor verplichte stagevergoeding, zoveel krijgen zij nu

Er zijn ruim 25.500 handtekeningen verzameld voor de petitie die pleit voor een verplichte stagevergoeding. Die petitie wordt morgen aan de Tweede Kamer overhandigd. Maar hoe hoog is eigenlijk de gemiddelde stagevergoeding die studenten nu krijgen?

Eerder stemden leden van belangenorganisaties van schoolbesturen in met een voorstel voor een vaste stagevergoeding voor leraren in spe in het voortgezet onderwijs. Meer weten over de deze plannen? Over de precieze bedragen lees je hier meer.

Petitie voor een minimale stagevergoeding

Dinsdag overhandigen de jongerentak van vakbond CNV en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een petitie met inmiddels meer dan 25.500 handtekeningen voor een verplichte stagevergoeding aan de Tweede Kamer. De jongerenorganisaties pleiten voor een vergoeding van minimaal 500 euro per maand, bij een fulltime stage. „Studenten moeten zich een slag in de rondte werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom is een verplichte passende vergoeding op zijn plaats”, stelt kandidaat-voorzitter Mylou Miché van het ISO.

De jongerenorganisaties hebben daarnaast meer wensen. Zo willen zij dat de verschillen in de hoogte van stagevergoedingen worden gelijkgetrokken voor de verschillende onderwijsniveaus. Daarnaast moeten er volgens hen duidelijke afspraken worden gemaakt over de rechten en plichten van stagiairs. Die afspraken moeten worden vastgelegd in een stageovereenkomst.

De huidige vergoeding

Op dit moment ontvangt 25 procent van de hbo-studenten geen stagevergoeding, blijkt uit onderzoek van Research Ned en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij universitaire studenten is dat 35 procent. Bij mbo-studenten geldt dat zelfs voor 59 procent. In het onderwijs krijgt zo’n 77 procent van de hbo-studenten geen stagevergoeding.

Eerder dit jaar liet demissionair onderwijsminister Dijkgraaf verschillende onderzoeken uitvoeren naar onder andere stages. Daarmee werkte hij aan een gelijkwaardige positie voor studenten op het mbo, hbo en wo. Binnen dat onderzoek werden er 681 verschillende cao’s onder de loep genomen. Wat bleek? Slechts in 10 procent van de onderzochte cao’s zijn afspraken gemaakt over de stagevergoeding. Daarnaast liggen de stagevergoedingen per opleidingsniveau ver uit elkaar.

Opleidingsniveau stagevergoeding Mbo 212 tot 500 euro Hbo/wo 225 tot 550 euro Wo 400 tot 550 euro Bron: Rijksoverheid, onderzoek door het ministerie van SZW

In bovenstaande tabel vind je de gemiddelde stagevergoedingen per opleidingsniveau. Aanstaande dinsdag stemt de kamer over een motie van GroenLinks-PvdA om onbetaalde stages volledig te verbieden in Nederland. Voordat de stemmen voor deze motie worden uitgebracht, overhandigen de jongerenorganisaties de petitie.

