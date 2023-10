Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

30 en nooit meer werken: deze mensen lukte het (en ze geven tips)

30 jaar en nooit meer werken: dat is het doel van veel mensen die de FIRE-beweging volgen. Het is een razend populair concept, waar inmiddels ook een documentaire over is gemaakt. In 30 en nooit meer werken, van PowNed, komen verschillende mensen aan bod die óf al helemaal financieel onafhankelijk zijn, of hard op weg zijn. Metro sprak twee van hen.

FIRE (staat voor Financial Independence Retire Early) worden (of zijn), kan op meerdere manieren. Vrekkig leven, bijvoorbeeld, en zo genoeg sparen om later (maar eerder dan anderen) te kunnen genieten. Er zijn ook mensen die op jonge leeftijd succes vonden in Bitcoin of vastgoed, die zijn weer om een andere reden financieel onafhankelijk. Daarnaast zijn er mensen die bewust kiezen voor een minimalistische levensstijl, waarbij ze vooral weinig woonlasten hebben.

Lage kosten of hoge inkomsten: ‘Ik wil ook nu genieten’

Voor die laatste optie koos Niels (31). Hij woont nu al twee jaar, samen met zijn vriendin, in een caravan. Ze zijn namelijk een tiny house aan het bouwen, die over een maand moet staan. Dan kunnen ze beginnen met FIRE worden. „Het gaat mij niet per se om zo weinig mogelijk werken, het gaat me om de vrijheid”, vertelt Niels. „Ik wil zelf kunnen kiezen waar ik mijn geld aan besteed, en wat voor werk ik doe. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk om veel tijd in muziek te kunnen steken.”

En dus is het voor het stel aantrekkelijk om te kiezen voor een huis waarbij de kosten zo laag mogelijk zijn. „Als het staat, betalen we zo’n 150 euro aan erfpacht aan de gemeente, zijn er wat water- en elektriciteitskosten en wat belasting.” Ideaal dus, voor wanneer je niet (of weinig) voor een baas wil werken, en tijd wil steken in de dingen die jij leuk vindt. Want als je maandelijkse kosten laag zijn, heb je minder nodig.

Maandlasten van 10.000 euro

Dan de keerzijde: de 26-jarige Meyade, die op het goede moment in de Bitcoin stapte. Hij verdiende in korte tijd veel geld, en leidde een luxeleven. Nu is dat wel anders. Hij leeft bewuster, zodat hij in de toekomst financieel onafhankelijk is. „Op mijn 22ste had ik maandlasten van 10.000 euro. Na een tijdje kwam ik er achter dat het beter is om de vaste lasten laag te houden, zodat ik mijn investeringen kon laten renderen zonder hier te veel aan te zitten.”

Maar leven als een vrek? Dat is absoluut niet het geval. „Ik kom net uit Malta en ga binnenkort naar Dubai. FIRE draait voor mij niet om later onafhankelijk zijn, maar ook nu genieten van het leven, terwijl je je toekomst veiligstelt. Ik wil mezelf geen dingen ontnemen om te zorgen voor een toekomst die niet zeker is. Er zijn ook mensen die van 2000 euro per jaar leven en zichzelf dan FIRE noemen, maar mijn lat ligt gewoon veel hoger.”

Bekijk hieronder de trailer van 30 en nooit meer werken:

Hoe word je FIRE?

FIRE worden kan dus op veel manieren. En wat de ‘makkelijkste’ is, verschilt per persoon. Wel heeft Niels advies voor mensen die zich willen aansluiten bij de beweging: „Ga terug naar de basis en kijk wat jij belangrijk vindt. Sommige mensen willen namelijk FIRE worden voor het geld, dus die gaan vrekkig leven en 80 uur per week werken. Dan ben je er misschien snel, maar ben je wellicht ook opgebrand. Andere mensen, zoals wij, vinden de vrijheid belangrijker.” Nog een tip van Niels: laat je geen dingen opleggen vanuit de maatschappij. „Veel mensen kopen een huis en nemen een hypotheek omdat dat ‘hoort’. Maar ik wil daar niet aan vastzitten.”

De allerbelangrijkste tip die Meyade kan geven, is het creëren van de juiste mindset. „Ik hoor van heel veel mensen, en dan vooral de jongere generatie, dat ze ook zo’n leven willen. Van de buitenkant lijkt het misschien simpel, maar het is hard werken, geld investeren, vermogen vergaren en dan leven van passief rendement.” Leven met het doel ‘ik wil rijk worden’, is niet de juiste instelling. „Op een gegeven moment had ik drie baantjes tegelijkertijd, werkte ik 18 uur per dag en moest ik stoppen met school. Ik heb veel moeten opgeven om dit te bereiken, maar als je die mindset niet hebt, lukt het niet. Sparen of investeren zonder doelstelling is niks.” Daarom hamert hij erop: blijf doelen voor jezelf stellen. Maar daarnaast is hard werken volgens hem essentieel.

„Het gaat ook om een stukje money management: weet wat je uitgaven zijn. Als je dat in kaart brengt, schrik je waarschijnlijk van hoeveel je uitgeeft aan bijvoorbeeld koffie. Het is maar net waar je prioriteiten liggen. Je kunt veel geld uitgeven aan designerkleding en uitgaan, maar je kunt dat geld ook investeren.” En dat is volgens Meyade nog een sleutel tot FIRE worden: passief inkomen. „Je kunt wel een buffer op je spaarrekening hebben, maar die groeit niet, tenzij jij je tijd inruilt voor geld. Financiële vrijheid heb je pas wanneer je vermogen of buffer ook groeit als jij slaapt.”

30 en nooit meer werken

In 30 en nooit meer werken zien we daarnaast onder meer vastgoedhandelaar Myrthe (33), die morgen al zou kunnen stoppen met werken. Het FIRE-zijn is haar dus helemaal gelukt. Maar stoppen met werken? Daar moet ze nog even niet aan denken. De 35-jarige Tamar is wel al met pensioen, al sinds haar 28ste. Ze verkocht al haar bezittingen, slaapt in de natuur en reist door Nederland met haar kameel. Dat benadrukt nog maar eens hoe verschillend FIRE kan zijn.

30 en nooit meer werken kun je terugkijken bij NPO.

