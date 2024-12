Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo zit het met het kindgebonden budget in 2025

2025 heeft een aantal financiële meevallers voor ouders in petto. Het kindgebonden budget stijgt, en ook de kinderopvangtoeslag wordt opgeschroefd.

Ook de kinderbijslag stijgt door indexatie. Eerder bleek al dat alle werkenden er in 2025 op vooruit gaan.

Het kindgebonden budget in 2025

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Dit staat los van de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag. Hiervoor moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Je moet de kinderbijslag op je naam hebben staan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het inkomen en vermogen van jou en je partner mag niet te hoog zijn.

Het kind mag niet ouder dan 18 jaar zijn.

Via de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken, om te zien of je er recht op hebt. Ook voor pleeg- en stiefkinderen kan het zo zijn dat je in aanmerking komt voor het budget.

Je hoeft een kindgebonden budget alleen zelf aan te vragen als je geen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag ontvangt. Je krijgt dan namelijk vanzelf bericht als je er recht op hebt.

Kindgebonden budget in 2025

Op 1 januari 2025 gaat het kindgebonden budget omhoog. Voor ieder kind ontvang je maximaal 75 euro meer. Het kabinet Schoof heeft hier 300 miljoen voor uitgetrokken.

Voor alleenstaande ouders is er minder rooskleurig nieuws. De extra bijdrage daalt met 91 euro. Ook ouders met hogere inkomens krijgen een kleiner bedrag dan voorheen.

De kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt in 2025 ook opgeschroefd voor werkende ouders met middeninkomens. Inkomens tussen de 29.400 euro en 159.200 euro per jaar vallen onder middeninkomens. Zij krijgen een groter deel van de kinderopvang vergoed.

Zo krijgt een gezin met één kind op de opvang en een gezamenlijk inkomen van 45.000 euro nu 87,3 procent van de kosten tot de maximumuurprijs terug. In 2025 krijgen zij 96 procent van de kosten tot de maximumuurprijs vergoed.

