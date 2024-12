Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo krijg je er in een kwartiertje honderden euro’s aan spaarrente per jaar bij

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is wel degelijk waar. Jaarlijks honderden euro’s extra aan rente. Geen addertjes onder het gras en het kost je geen enkele moeite. En toch doen velen het niet. Wees jij nu eens degene die wél zo slim is!

Hoe zit dit? Het is heel simpel. De meeste mensen stappen niet over van (spaar)bank. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzocht. Ze blijven zitten waar ze zitten. Alleen kost ze dat dus wel geld. Of beter gezegd: ze laten daardoor geld liggen. Geld waar je niks voor hoeft te doen.

Maar liefst de helft van de Nederlanders blijft zelfs hun hele leven bij dezelfde bank. En daar is vaak weinig rente te behalen. Hoewel veel banken hun spaarrente de afgelopen jaren flink verhoogden deden de drie grootste Nederlandse banken – samen goed voor ruim 80% van het Nederlandse spaargeld – dat nauwelijks. Een andere bank kiezen, is dus echt een goed idee.

En voor een spaarrekening is ‘overstappen’ niet eens nodig. Je kunt je eigen betaalrekening gewoon aanhouden en een online spaarrekening openen bij een andere bank met hogere rente. Via het platform van Raisin heb je na een éénmalige aanmelding toegang tot spaarrekeningen en spaardeposito’s bij inmiddels meer dan 40 partnerbanken uit 16 Europese landen. Rekeningen worden geheel gratis vanuit één centraal account geopend en beheerd. Je opent binnen een kwartiertje dus een rekening bij banken met de hoogste rentes binnen de Europese Unie.

Vooral in het buitenland meer rente te halen

De reden dat toch veel mensen deze eenvoudige manier van geld verdienen toch niet aangrijpen, is omdat ze huiverig zijn om hun geld op een buitenlandse bank te zetten, concludeert de ACM. En dat is niet alleen zonde, maar ook is die terughoudendheid nergens voor nodig.

In andere Europese landen liggen de rentes nu hoger dan in Nederland én het sparen in het buitenland is net zo veilig als in Nederland. Hier zorgen de nationale, wettelijke depositogarantiestelsels van Europese landen voor. Spaartegoeden worden net zoals in Nederland tot €100.000 (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta) per bank per rekeninghouder beschermd. De garanties gelden voor iedereen, of je nu inwoner bent van dat land of niet. Mocht er iets gebeuren met een bank, dan krijg je je geld tot deze limiet binnen 7 werkdagen terug. Daarvoor hoef je niet te reizen naar het land van de bank. Eigenlijk hoef je helemaal niets te doen.

Sparen op verschillende manieren

Er zijn meerdere manieren om te sparen. Het beste is om je geld ‘op te knippen’. Zo is het aan te raden om geld dat je gebruikt voor regelmatig terugkerende uitgaven op je betaalrekening te laten staan. Spaargeld dat je misschien nodig gaat hebben, kun je op een vrij opneembare spaarrekening zetten. In tegenstelling tot je betaalrekening, ontvang je hierop dan rente.

Daarnaast is het zogenoemde depositosparen steeds populairder aan het worden. Hierbij zet je je spaargeld voor een bepaalde periode vast. Dat is dus geld wat je voor een bepaalde periode kunt missen, want je het bedrag is niet zomaar op te nemen voor de afgesproken termijn is afgelopen.

Zo’n depositorekening heeft een vaste looptijd en vaste rente. Het spaargeld op zulke deposito’s steeg sinds begin 2022 met maar liefst 45%. De rentes op depositorekeningen liggen vaak hoger dan vrij opneembare spaarrekeningen en deze hoge rente staat vast voor de gehele looptijd, ook al zouden de rentes op de markt in de tussentijd dalen. Op dag één weet je dus precies hoeveel je aan het einde van de looptijd uitgekeerd krijgt. Jasper Berkhout van Raisin vertelt: “Banken kunnen met dat geld beter plannen en hun kredietverstrekking er beter op aanpassen. Dat belonen ze met een hogere rente.”

Met Raisin kies je eenvoudig de looptijd die het beste bij jou past. Kun je je geld maar kort missen? Dan kun je kiezen voor een deposito van 3 of 6 maanden. Wil je langer de zekerheid van een hoge rente? Open dan een deposito van 1 tot wel 10 jaar. De spaarrente bedraagt tot wel 3,55% p.j. op een deposito van 10 jaar.

Raisin: 1 account, 40+ banken, 16 Europese landen

Bij Raisin maak je in een kwartiertje je account aan. Daarna kun je volledig naar wens online deposito- en spaarrekeningen met toprentes openen en beheren bij een groot aantal banken in heel Europa.

Alle partnerbanken van Raisin vallen net zoals in Nederland onder nationale, wettelijke depositogarantiestelsels – bij welke bank je ook zit. Je opent een spaarrekening al vanaf 1 euro. Spaarders kunnen hun geld bovendien eenvoudig over verschillende banken en landen spreiden (het depositogarantiestelsel geldt per bank). Het Raisin platform is volledig gratis en biedt eenvoudige spaarproducten aan zonder gedoe. Toch nog een vraag? Dan staat de Nederlandstalige klantenservice voor je klaar.

De genoemde rentes gelden op de publicatiedatum 17-12-2024, rentetarief onder voorbehoud van wijzigingen.