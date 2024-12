Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Auto rijdt in op kerstmarkt Maagdenburg: doden, tientallen gewonden, verdachte opgepakt

Op de kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg zijn zestig tot tachtig mensen gewond geraakt door een auto die op het publiek inreed, melden de lokale hulpdiensten. Volgens de woordvoerder van de deelstaatregering van Saksen-Anhalt gaat het vermoedelijk om een aanslag.

De gemeente Maagdenburg bevestigt dat zeker twee personen om het leven is gekomen. Het aantal gewonden ligt volgens de gemeente op 68.

De politie in Maagdenburg bevestigt de arrestatie van een verdachte na de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt. Het Duitse persbureau dpa berichtte eerder op basis van bronnen van de regionale regering dat er een persoon was aangehouden.

Een auto reed aan het begin van de avond in op bezoekers van de kerstmarkt in het centrum. Een politiewoordvoerder zegt tegen de regionale omroep MDR dat de auto met daarin de dader „minstens 400 meter over de kerstmarkt” door de mensenmassa heeft gereden.

Explosief in Maagdenburg?

De politie van Maagdenburg vermoedt dat in de auto die vanavond inreed op bezoekers van de kerstmarkt in het centrum, een explosief zit. Een groot gebied is daarom afgezet, meldt omroep MDR.

De politie in Maagdenburg heeft een hotline ingesteld voor families van de slachtoffers van de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt. Het telefoonnummer dat beschikbaar is gesteld, is 0391-5461690. „Uitsluitend voor getroffen families”, benadrukt de politie op X.

Politieke reacties uit Nederland

Fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn geschokt door de vermoedelijke aanslag op een kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg. Een man maakte daar tientallen slachtoffers, onder wie zeker één dodelijk, door met een auto op een menigte in te rijden.

„Verschrikkelijk wat een terreur”, reageert PVV-leider Geert Wilders op X. VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz spreekt van „verschrikkelijke beelden” uit Maagdenburg. „Mijn gedachten zijn bij alle slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners die nu zo hard werken.”

Caroline van der Plas van BBB spreekt eveneens van een „verschrikkelijke” aanslag. „Wat een hel”, voegt ze daaraan toe. Ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageert ontdaan. „Zoveel leed door vermoedelijk terreur. Juist op een plek van lichtjes, vrolijkheid en zoveel mensen die genieten van de kersttijd.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment geen berichten dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.

Dader handelde alleen

De man die vanavond inreed op bezoekers van de kerstmarkt handelde alleen en er is geen dreiging meer, zegt deelstaatpremier Reiner Haseloff. Hij meldt ook dat de verdachte die is opgepakt een arts uit Saudi-Arabië is.

De Saudische man verblijft sinds 2006 in Duitsland, meldt Tamara Zieschang, de minister van Binnenlandse Zaken in deelstaat Saksen-Anhalt. De man heeft volgens haar een permanente verblijfsvergunning.

De man is arts en woont en werkt in Bernburg, een gemeente op enkele tientallen kilometers ten zuiden van Maagdenburg.

Het motief van de aanslag is nog niet bekend. Volgens informatie uit veiligheidskringen staat de man niet bekend als islamist.

