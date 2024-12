Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor dit bedrag is er gewinkeld tijdens Black Friday

Afgelopen vrijdag was het Black Friday, het uit Amerika overgewaaide kortingsfenomeen. Wereldwijd werd er 5 procent meer uitgegeven dan vorig jaar: 74,4 miljard dollar in totaal.

Dat meldt Salesforce op basis van winkeldata van meer dan 1,5 miljard consumenten.

Cijfers Black Friday

Het bedrag is zo’n 10 miljard dollar hoger dan vorig jaar. Dat steeds meer mensen met hun smartphone betalen is ook in de cijfers terug te zien, want 69 procent van de bestellingen kwam van mobiele apparaten. De kortingen waren wereldwijd 3 procent lager dan vorig jaar met een gemiddelde van 27 procent. In Nederland steeg het kortingsniveau naar een gemiddelde korting van 28 procent. Op kleding, verzorgings- en schoonheidsproducten, elektronica en speelgoed zaten de hoogste kortingen.

Toch is volgens Salesforce nog steeds de vraag of ‘cyberweek’, die tot en met vandaag loopt, een succes is. „Als we alleen naar Black Friday in Nederland kijken, is dat nog niet het geval. Die cijfers laten namelijk ook zien dat er minder webverkeer was dan vorig jaar en dat de mensen die online kopen per transactie minder besteed hebben”, zegt Jeroen Heijmans.

Aantal pintransacties daalde

Ook Betaalvereniging Nederland spreekt van een daling in ons land. Het aantal pintransacties bedroeg bijna 19 miljoen, dat is 5 procent minder dan een jaar geleden. Het cijfer ligt volgens de Betaalvereniging ook 5 procent lager dan het aantal pinbetalingen op een gewone vrijdag in oktober.

Het totaalbedrag dat met die pinbetalingen was gemoeid op Black Friday viel ook lager uit dan vorig jaar, op bijna 560 miljoen euro. Dat is een afname van 10 procent vergeleken met Black Friday in 2023. In vergelijking met een gewone vrijdag viel dat bedrag dan wel weer 10 procent hoger uit. Er werd dus voor grotere bedragen gepind dan normaal.

Ook over de periode van zaterdag tot en met Black Friday werd minder vaak gepind dan in een ‘normale’ week. Hier ging het in totaal om 108,3 miljoen pintransacties, wat 5 procent minder is dan in een normale oktoberweek. Wel werd meer gespendeerd, want het totaalbedrag waarvoor werd gepind steeg in die periode met 5 procent tot ruim 2,9 miljard euro ten opzichte van een gewone week.

De Betaalvereniging wijst er wel op dat rond Black Friday vorig jaar veel mensen hun salaris ontvingen, waardoor er dan vaker betalingen met pin zijn in de rest van de maand. Dat kan dit jaar ook een impact hebben gehad op de pinbetalingen.

🛒 Pakketdrukte rondom cyberweek en feestdagen In deze periode kan het flink druk zijn met bezorgen. Wil je de druk op de keten en de milieu-impact verlagen? Kies dan voor een afhaalpunt, tipt professor Hans Quak van Breda University of Applied Sciences (BUas). „Wil je het beste doen voor mens en maatschappij, dan is een wandeling of fietstochtje naar een lokaal afhaalpunt in deze periode zo gek nog niet.”

iDeal: meer transcacties in week voor Black Friday

Eerder werd al bekend dat via onlinebetaalsysteem iDEAL vooral meer werd uitgegeven in de week voorafgaand aan Black Friday. Op het koopjesfestijn zelf vielen de betalingen via iDEAL lager uit dan vorig jaar.

Volgens iDEAL ging het om 5,82 miljoen betalingstransacties. Dat waren er een jaar terug nog 7,13 miljoen. De kassa rinkelde toen harder dan ooit. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er een afname van het aantal betalingen te zien is op Black Friday via iDEAL.

Reacties