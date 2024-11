Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prostaatkanker-grap René van der Gijp valt verkeerd bij VI-kijkers: ‘Kan echt niet’

VI-gast Chris Willemsen kaartte gisteravond in Vandaag Inside de ernst van prostaatkanker aan. Maar na zijn verhaal besloot René van der Gijp daar een grap over te maken. Die niet bij alle kijkers in de smaak viel.

1 op de 2 mensen krijgt in zijn of haar leven ooit kanker. Prostaatkanker valt, net als huidkanker, borstkanker of longkanker, onder de kankervormen die veel voorkomen onder de Nederlandse bevolking. Jaarlijks krijgen 14.000 mannen de diagnose prostaatkanker.

VI-gast vertelt over prostaatkanker

Chris Willemsen schreef het boek Opeens ben je de klos en is te gast bij VI om te vertellen over zijn prostaatkankerdiagnose. Johan Derksen roept in het programma wel vaker dat hij vijf keer per nacht uit bed moet om te plassen. Gevaarlijk, noemt Willemsen dat. „Ik neem het ook heel serieus”, aldus Derksen.

Willemsen vertelt over de pijnlijke onderzoeken die hij kreeg, waaruit bleek dat hij toch prostaatkanker had. Waarna voor hem bestralingen volgden en hij ook nog eens vervelende bijwerkingen kreeg. „Godverdomme, lekker verhaal zeg”, reageert Van de Gijp.

Ook grappen aan Vandaag Inside-tafel

Willemsen legt uit dat mannen, zoals de heren van VI, dit onderwerp veronachtzamen. Hij pleit ervoor dat mannen bewuster zijn van hun prostaat en zich vaker laten controleren. „Jij veroorzaakt een totale paniek in Nederland. Ik zie aan René z’n hoofd dat hij morgen gaat”, aldus Derksen.

Willemsen legt uit dat mannen af en toe hun bloed en prostaat moeten controleren bij de huisarts. Maar als hij vertelt hoe die onderzoeken gaan, dan volgen de schunnige grappen van Derksen en Van der Gijp. „Ik snap wel dat je dit programma kiest om erover te praten”, zegt tafelgast Albert Verlinde sarcastisch.

Kijkers vinden grap René van der Gijp misplaatst

Maar Derksen noemt op dat het wel belangrijk is om mannen te waarschuwen. Omdat prostaatkanker zo vaak voorkomt op oudere leeftijd.

Daarna gaat het over de carrièreswitch van VI-gezicht Sam Hagens. Hij wordt namelijk de nieuwe presentator Goedemorgen Nederland bij WNL. Verlinde vraagt hoe laat Hagens ‘s ochtends moet opstaan. „Ik moet om half 4 opstaan”, antwoordt Hagens. Waarna de VI-tafel moet lachen en Van der Gijp roept: „Dan heb ik nog liever prostaatkanker.”

Hoewel de VI-studio ook lacherig reageert, vraagt Wilfred Genee zich hardop af of die grap wel gepast was. Maar uit de reacties van het kijkerspubliek blijkt dat niet iedereen de grap van Van der Gijp kan waarderen. Integendeel, een hoop kijkers vinden een grap over zo’n serieus onderwerp misplaats.



Gijp heeft liever prostaatkanker dan dat hij om half 4 moet opstaan. Kon beter je mond houden. #vandaaginside — Peetje (@PinkieFloydje) November 28, 2024



Nee Gijp. Die grap kon echt niet #vandaaginside — Supertje (@supertje777) November 28, 2024



Zelfs bij de meest onsmakelijke grappen van Gijp lacht de meute mee en niemand corrigeert het gedrocht. #vandaaginside — Brandsmaᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@TomTombrok) November 28, 2024



Prostaatkanker…

Een hartstikke serieus en belangrijk onderwerp…voor mannen. En dan die stuitende domme, irritante, vulgaire reacties van met name Gijp en Derksen.

Blèh!#vandaaginside — M.Dentz (@marijkedentz) November 28, 2024



Tjongejonge de Gijp gaat echt een grens over😡, wat een waardeloos stuk vreten ben je wanneer je zegt dat als je er om 3.30 uit moet, dan beter prostaatkanker kunt hebben. Dit zijn geen grappen dit is lomp!! #Vandaaginside pic.twitter.com/mnJB87Rc3V — Gerrit Wermink (@gerritwermink) November 28, 2024

