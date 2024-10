Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Verhuizen voor mijn droom of blijven voor de liefde?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Julia (26), die naar Zuid-Afrika wil verhuizen voor een baan, maar haar vriend wil dat niet.

„Onlangs kreeg ik een aanbod dat bijna te mooi is om waar te zijn: mijn oom, die al heel lang een boetiekhotel runt in Kaapstad, Zuid-Afrika, vroeg of ik bij hem wil komen werken als general manager. Hij wil een stapje terug doen na dertig jaar hard werken en reizen, en hij weet dat ik de Hotelschool heb gedaan.

Het is voor mij de perfecte kans. Ik droom er stiekem al jaren van om ooit mijn eigen hostel te openen, ergens aan de kust van Portugal. Dit zou natuurlijk een geweldige stap zijn om die droom waar te maken, of om in ieder geval ervaring op te doen in het hotelleven. Nu werk ik bij een groot techbedrijf op de Zuidas in Amsterdam, maar daar ligt mijn passie totaal niet. Bovendien lijkt het me fantastisch om voor het eerst in mijn leven in het buitenland te wonen. Dat heb ik nog nooit gedaan.

Maar nu komt het probleem: mijn vriend Dirk wil niet mee. We zijn net een jaar samen en ik had eigenlijk gehoopt dat hij het avontuur met me zou willen aangaan. Hij is alleen wél blij met zijn baan en zijn leven in Amsterdam. Hij heeft geen zin om alles op te geven en in het onbekende te stappen, wat ik ook echt wel begrijp. Toch maakt dat de beslissing voor mij ontzettend moeilijk.

Droom of liefde?

Ik weet niet goed wat ik moet doen. Aan de ene kant wil ik deze kans grijpen: het is een unieke mogelijkheid om iets nieuws te leren, nieuwe mensen te ontmoeten en mijn droom na te jagen. Maar aan de andere kant hou ik echt van Dirk. Ons leven samen is goed en ik wil dat ook niet zomaar opgeven. Maar waarom zou ik zo’n mooie kans laten schieten? Hij laat zijn kansen ook niet gaan voor mij. En het feit dat ik graag wil gaan, doet mij afvragen of ik dan wel écht zo veel van hem houd. Tegelijkertijd weet ik dat dat wel zo is.

Dirk heeft het er moeilijk mee dat ik überhaupt twijfel. Hij zegt dat hij niet wil dat ik vertrek, maar hij voelt ook dat hij me niet tegen kan houden. Dat zou hij egoïstisch vinden. Het idee van een langeafstandsrelatie maakt me bang, en ik weet niet of dat überhaupt zal werken voor ons. Ik heb overigens nog geen ja gezegd tegen mijn oom. We hebben er al goede gesprekken over gevoerd, maar natuurlijk ‘krijg’ ik de baan niet zomaar. Daar gaat nog wel een proces aan vooraf. Mijn dilemma is nu vooral of ik er voor moet gaan, of niet.

Dilemma: moet ik voor mijn carrière of voor mijn relatie kiezen?

Hoe gaan andere mensen om met dit soort keuzes? Kies ik voor mijn eigen toekomst en het risico, met de kans dat ik mijn relatie verlies? Of blijf ik hier, bij Dirk, en laat ik deze kans aan me voorbijgaan, maar heb ik misschien wel altijd spijt? Het voelt alsof ik moet kiezen tussen twee liefdes: de liefde voor Dirk en de liefde voor mijn toekomstplannen. Wat zouden andere Metro-lezers doen in mijn situatie?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Sterre (24), die haar huisgenoot, die nu een jaar bij haar in huis woont, niet uit kan staan.

Veel lezers opperen om zijn spullen voortaan gewoon weg te gooien. „Alles wat naast de wasmand ligt in de vuilniszak, kijken hoelang het duurt voor hij tekort komt”, schrijft Erna. „Gewoon de vuilbak in. Zou hier heel simpel in zijn en als het blijft duren: verhuizen”, zegt Sandra.

Daar is Marian het niet mee eens: „Verhuizen? Ben jij gek? Iedereen moet zijn vieze was in de eigen kamer bewaren tot het gewassen wordt. Is toch geen normaal gedrag. Mocht zeker thuis wél?!”

Annemarie denkt dat Sterre is voorgelogen: „Hij heeft waarschijnlijk gewoon gelogen op de hospiteeravond over dat hij opgeruimd en netjes is, natuurlijk toen hij net bij jullie woonde nog even zijn best gedaan om die façade op te houden en na een paar maanden gedacht hebben: nu kan het wel.”

