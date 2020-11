Man geeft restaurant fooi van 3000 dollar: ‘Fijne kerst’

Heel onverwacht is fooi krijgen in de Verenigde Staten natuurlijk niet. Maar een fooi van 3000 dollar zorgde ervoor dat medewerkers van een restaurant in de Amerikaanse staat Ohio verbaasd opkeken. De onbekende man kocht een biertje van 7 dollar en maakte met de tip van omgerekend zo’n 2500 euro een „groot en vriendelijk” gebaar.

Net voordat het restaurant de deuren wilde sluiten, kwam de man naar binnen gelopen. Volgens eigenaar Brendan Ring vroeg de klant gelijk na de bestelling om de rekening en overhandigde zijn creditcard. De man wenste hem vervolgens het beste met de vrijwillige sluiting van het restaurant, vanwege corona. „Hij zei dat we de fooi maar moesten verdelen”, schrijft Ring op Facebook. Toen de eigenaar op het bonnetje keek, wist hij niet wat hij zag. De man liet namelijk een tip achter van maar liefst 3000 dollar!

Een fijne kerst

De man had het restaurant inmiddels verlaten, maar eigenaar Brendan ging erachteraan omdat hij dacht dat het om een fout ging. „Ik had mijn bril niet op”, schrijft hij op Facebook. De gulle gever gaf aan dat het niet om een fout ging en wenste hem een „fijne kerst”. „We zullen je weer zien als je weer opengaat”, zei de weldoener.

De medewerkers van het restaurant waren erg blij met de actie van de man. Brendan spreekt van typische „kwaliteitsmensen” in de Amerikaanse stad Nighttown. „Al mijn kelners en ik zijn ongelofelijk dankbaar voor dit vriendelijk en groots gebaar”, schrijft hij.



Coronafooi

Het grappige van het verhaal was dat de vrijgevige klant zijn biertje niet eens opdronk. „Hij nam letterlijk twee slokjes, ondertekende de rekening en ging ervandoor”, zegt serveerster Heather Sandow.

Uit onderzoek van Acties.nl bleek onlangs dat 34 procent in ‘deze tijden’ extra fooi geeft in de horeca. Vrouwen zijn daarin guller dan mannen.

