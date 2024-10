Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Demonstratie tegen langstudeerboete: ‘Bang dat jongeren niet meer aan een opleiding beginnen’

Studenten uit het hele land komen vandaag naar Den Haag om te demonstreren tegen de zogenoemde langstudeerboete. Het ‘nieuwe’ kabinet wil die boete invoeren. „Studenten werken veel en lopen niet uit omdat ze willen, maar omdat ze moeten.”

Ook bestuurders van universiteiten en hogescholen doen mee aan het De groeten met je boete-protest. De betoging tegen de langstudeerboete is vanmiddag op de Koekamp, vlakbij station Den Haag Centraal. Metro schreef eerder over de gevolgen van de langstudeerboete.

Later tentamen door demonstratie tegen langstudeerboete

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) verwacht honderden deelnemers, misschien wel duizend. Ze worden deels in bussen gebracht vanuit Eindhoven, Groningen en Nijmegen. Sommige hogescholen hebben volgens een woordvoerder van de bond studenten die voor vandaag een tentamen op het programma hadden, de mogelijkheid gegeven deze test later af te leggen.

👩‍🎓 Wanneer krijg je een langstudeerboete? De vraag geeft eigenlijk al het antwoord: als je te lang studeert. Het kabinet wil dat studenten 3000 euro extra collegegeld per jaar gaan betalen wanneer ze langer dan een jaar extra over hun studie doen. Volgens de LSVb leidt dat tot een tweedeling tussen studenten met rijke ouders en studenten met armere ouders (nieuwe cijfers over armoede kwamen gisteren in het nieuws).

‘Bij langstudeerboete maken studenten hun opleiding niet af’

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, spreekt de demonstranten toe. Volgens de hbo-koepel zijn zeker tien bestuursvoorzitters van hogescholen aanwezig. Ook voorzitter Caspar van den Berg van Universiteiten van Nederland is bij de betoging.

Universiteiten en hogescholen zijn bang dat meer studenten hun opleiding, als de maatregel over de langstudeerboete doorgaat, niet afmaken. Of dat studenten überhaupt niet aan een opleiding beginnen.

‘Studenten werken veel, anders komen we niet rond’

Abdelkader Karbache, voorzitter van de LSVb, ziet het invoeren van de langstudeerboete met lede ogen aan: „Studenten in Nederland werken het meeste naast hun opleiding van alle studenten in Europa. 88 procent van de studenten werkt gemiddeld 15 uur naast hun opleiding. Het is dan niet gek dat studenten met hun studie uitlopen, we komen anders gewoon niet rond. Studenten lopen niet uit omdat ze willen, maar omdat ze moeten. Als je als overheid wil dat studenten sneller afstuderen, moet je ze juist financieel steunen, in plaats van ons een onbetaalbare boete van 3000 euro op te leggen.”

Karbache meldt dat de demonstratie vandaag niet alleen over de langstudeerboete gaat, maar ook over het verhogen van de basisbeurs: „We hopen dat politici zien dat het niet alleen genoeg is om desastreus beleid tegen te houden. Maar dat als ze willen investeren in de toekomst, ze de financiële positie van studenten structureel moeten verbeteren.”

Reacties