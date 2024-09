Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedrijven maakten meer winst, maar salaris steeg amper mee

Het salaris van Jan Modaal ligt op zo’n 44.000 euro bruto per jaar. Vorig jaar ging het om 40.000 euro bruto per jaar, volgens het Centraal Planbureau (CPB). Maar als de lonen voldoende mee waren gestegen met de winsten van bedrijven in de afgelopen jaren, had het een stuk hoger kunnen liggen.

Want bedrijven maakten de afgelopen jaren meer winst dan dat de lonen van hun werknemers stegen, ondanks corona, gestegen energieprijzen en de Russische invasie van Oekraïne. Tussen 2019 en 2023 groeiden de winsten met 32 procent en de beloning van werknemers met 24 procent, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Die cijfers zijn niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De beloning van werknemers nam toe omdat de lonen hoger werden en er meer banen bijkwamen. Dat kwam door de sterke economische groei in 2021 en 2022 en de krapte op de arbeidsmarkt.

Wel krijgt Jan Modaal er volgend jaar iets meer geld bij, blijk uit de plannen van het kabinet. Het gaat dan echter om maar een paar tientjes. Daarnaast bleek deze week ook nog dat Nederlanders hun werkgeluk gemiddeld een onvoldoende geven: een 5,3

Bedrijven maakten meer winst, salaris werknemers steeg niet mee

De afgelopen jaren kende Nederland een economische groei, waardoor bedrijven meer winst maakten. Wel heeft het CBS bedrijven in de financiële sector, zoals banken, niet meegenomen in de berekening. En waar die hogere winsten dan vandaan kwamen? Onder meer door subsidies die deel uitmaakten van de steunmaatregelen tijdens corona.

Maar dat er meer winst behaald werd, betekent volgens het CBS niet per se dat er ook meer winstgevendheid is. De hogere winst kan namelijk ook veroorzaakt zijn door meer productie, wat tot meer kosten leidt.

‘Gezinnen maken zich zorgen, bedrijven maken meer winst’

Dat de winsten van bedrijven hard stijgen maar de lonen achterblijven, is al langer een doorn in het oog van vakbond FNV. „Terwijl gezinnen zich dagelijks zorgen maken over hun rekeningen en bestaanszekerheid, zijn bedrijven steeds grotere winsten aan het binnenharken”, zei FNV-bestuurslid Petra Bolster eerder dit jaar nog.

Tussen 2019 en 2023 steeg het totale beschikbare inkomen van huishoudens met 5,4 procent, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Het gaat dan om lonen plus andere vormen van inkomen zoals pensioenen, uitkeringen en inkomen uit vermogen.

Reacties