Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Meer kansen voor starters op de woningmarkt’, dit is waarom

Veel starters zullen weten: in deze tijd krijg je niet zo makkelijk een huis. Ja, met een zetje in de vorm van geld van paps en mams vaak wel. Maar volgens de vertrekkend topman van ABN AMRO, Robert Swaak, ontstaan er meer kansen voor starters op de woningmarkt.

Swaak merkt op dat huizen voor starters betaalbaarder zijn geworden. Dat is opvallend, want vorige maand was er nog sprake van de grootste stijging van huizenprijzen in bijna twee jaar. In juni betaalde je gemiddeld 441.112 euro voor een koophuis.

‘Meer ruimte voor starters op woningmarkt’

Maar toch lijken starters iets meer voet aan de grond te kunnen krijgen op de woningmarkt, merkt Swaak dus op. „Door een combinatie van hogere lonen en de lagere hypotheekrente, zien we nu een sterke opleving van de Nederlandse huizenmarkt”, zegt hij bij de presentatie van de kwartaalcijfers van de bank.

Swaak spreekt van een „herstellende woningmarkt” en daardoor kan de bank meer hypotheken slijten. Op dit moment is de hypotheekrente bij veel aanbieders net onder of rond de 4 procent bij een looptijd van twintig jaar. De actuele laagste hypotheekrente is 3,66 procent, aangeboden door de Rabobank.

Tips voor starters op woningmarkt

Als je net komt kijken op de huizenmarkt, zijn een aantal tips wel zo handig. Het draait, plat gezegd, veelal om geld. Een starterslening of een belastingvrije schenking (hier lees je tot welk bedrag dat kan), kan je een stuk op weg helpen. Maar goed, niet iedereen heeft natuurlijk vermogende ouders. Daarom is het ook slim om verder te kijken dan alleen de centrum van de stad die je leuk vindt. Vaak liggen de huizenprijzen aan de rand van een stad – en op het platteland helemaal – wat lager.

Ook is een aankoopmakelaar een goede zet als je wat moeite hebt met het vinden van een huis. Hij of zij kan je op weg helpen en ziet dingen aan huizen waar jij misschien overheen kijkt. Daarnaast zijn er een aantal regelingen waar starters aanspraak op kunnen maken, bijvoorbeeld een hogere hypotheek als je zwart op wit hebt staan dat je binnen zes maanden loonsverhoging krijgt. Als je voor nieuwbouw gaat, kun je kopen met koopgarantregeling. Dat is een soort korting die je van een projectontwikkelaar krijgt.

Reacties