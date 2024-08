Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik spaar 800 euro per maand’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 29-jarige Nikki, die maandelijks zo’n 800 euro spaart.

Beroep: fraude-analist bij een bank

Woonsituatie: gedeelde woning met drie huisgenoten

Netto maandinkomen: 3300 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Nikki woont in Utrecht en deelt een vrijstaande woning samen met drie huisgenoten die ook alle drie werken. Ze zou best haar eigen plek willen, maar op de huidige woningmarkt is dat niet zo gemakkelijk.

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn moeder heeft me altijd redelijk bewust proberen te maken van geld. Ze zei altijd: ‘Je moet de tering naar de nering zetten’, wat dat ook moge betekenen. Iedere euro kun je maar één keer uitgeven, dat kreeg ik mee. Mijn broertje en ik kregen zakgeld, waar we redelijk vrij mee om mochten gaan. De financiële opvoeding werd voornamelijk gedaan door mijn moeder, bij mijn vader was dat minder een onderwerp.

Zelf was ik vroeger nogal een spender. Mijn broertje was heel zuinig. Mijn moeder benadrukte dan dat er ook een tussenweg is.”

Op welke manier was je een spender?

„Ik ging graag winkelen, gaf zakgeld ook wel makkelijk uit in de supermarkt. Ik ging op vrij jonge leeftijd uit, wilde naar de bios, op vakanties. Ik deed van alles. Tegelijkertijd werkte ik ook al, op jonge leeftijd. Daarmee verdiende ik natuurlijk heel weinig, dus dat gaf ik grotendeels weer uit. Mijn eerste bijbaan was bij de Hema, ik was geloof ik 13 jaar toen ik begon. Iedere zaterdagochtend stond ik daar. Later ben ik nog even bij een biologische supermarkt gaan werken.

Achteraf heb ik daar veel van geleerd. Iedere zaterdag moest ik vroeg op, ik moest verantwoordelijkheid nemen en aan het eind van de maand kreeg ik dan misschien 90 euro salaris gestort.

Financieel is het altijd goed gegaan, totdat ik een jaar of 23 was en een jaar op reis ging. Bij thuiskomst had ik iedere euro opgemaakt. Toen moest ik bij mijn moeder aankloppen.”

Hoe heb je dat jaar reizen gefinancierd?

„Grotendeels heb ik daar zelf voor gespaard. Het andere deel kreeg ik van mijn oma. Ik geloof dat ik met 6000 euro vertrok en tijdens de reis heb ik ook gewerkt.”

Hoe was het om voor het eerst op jezelf te gaan wonen?

„Op mijn 18e ging ik het huis uit. De huur van mijn eerste kamer was nog geen 300 euro per maand en ik werkte daarnaast bij de AH To Go. Ik kreeg nog een bijdrage van DUO, dus financieel was het prima. Ik was natuurlijk wel zuinig in die tijd, ik ging niet uiteten of kocht geen dure jassen of schoenen.

Maar ik was wel een student op een studentenvereniging, dronk relatief veel en ging uit. Daar gaf ik wel geld aan uit.”

Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Ik vind geld super belangrijk. Ik heb kunst en economie gestudeerd en ben altijd al wel met geld bezig geweest. Ik vind het belangrijk dat op orde te hebben. Zo ben ik altijd wel bewust met geld omgegaan. Al mijn vriendinnen zijn inmiddels tegen de 30, maar sommige van hen sparen niet. Mij geeft het heel veel rust om wel te kunnen sparen.

Ik vind geld super belangrijk.

Mijn huur is relatief laag, 740 euro per maand. Ik kom prima rond en houd veel over. In de zomer geef ik altijd wat meer uit. Maar ik spaar 800 euro per maand. Daarnaast beleg ik zo’n 250 euro per maand. Ik verdeel het geld over van die potjes. Ik heb een aparte betaalrekening voor leuke dingen en daar gaat maandelijks 300 euro naartoe. Ooit heb ik geleerd dat je jezelf moet uitbetalen op je spaarrekening. Dat doe ik sindsdien.”

Hoe heb je dat geleerd?

„Bij de bank waar ik werk wordt het een en ander aangeboden. Je kon een keer een consult inplannen bij een budgetplanner. Dat heb ik toen gedaan. Zij heeft mij laten zien hoe ik makkelijk kon sparen en sinds een paar jaar doe ik dat nu op deze manier. Ik vind het belangrijk om als vrouw financieel onafhankelijk te zijn. Überhaupt onafhankelijk, maar helemaal financieel. Mijn eigen moeder heb ik nooit horen klagen, zij heeft het ook altijd zo gered.”

Ben je door je werk anders naar geld gaan kijken?

„Ja, ik zie veel mensen met schulden of mensen die schulden oplopen doordat ze slachtoffer zijn van fraude. Naast mijn werk ben ik op vrijwillige basis SchuldHulpMaatje. Daar help ik mensen met schulden, geen extreme situaties, maar juist ook mensen die het goed hebben en toch hulp kunnen gebruiken. Ik help nu iemand die alles goed voor elkaar heeft, helemaal niet gek verdient, maar haar uitgavepatroon is heel onverantwoord. Op die momenten besef ik dat het ook anders kan.

Naast mijn werk ben ik op vrijwillige basis SchuldHulpMaatje.

Mensen kunnen vanuit hebzucht alles kwijtraken of in de ellende belanden. Niet altijd kunnen die mensen er zelf iets aan doen. Voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving richt dat enorm veel emotionele schade aan.”

Welke financiële keuze zou jij zelf nooit maken?

„Al mijn geld in een belegging storten die ik niet goed ken, of mensen die je niet kent alles laten beleggen. En ik zou nooit gokken. Ik zie steeds meer mensen gokken via voetbalwedstrijden, bijvoorbeeld. Dat kan grote schulden opleveren.”

Hoe belangrijk is een financiële buffer voor jou?

„Heel belangrijk. Een minimum is voor mij 20.000 euro. Inmiddels heb ik meer, maar het hoeft voor mij nooit minder te worden dan dat. En eigenlijk vind ik dat nog weinig. Stel je wil een auto of een huis kopen, dan is dat zo op. Voor nu streef ik naar 50.000 euro. Daar ben ik nog niet. Dat lijkt veel geld, maar je maakt dat zo op.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Dat denk ik wel, helaas. Ik kom niks tekort en ergens voelt het hebberig. Maar ik zou best graag dit huis uit willen en met 1000 euro per maand extra zou dat toch makkelijker kunnen en zou ik gemakkelijker een huis kunnen kopen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt wel gelukkig. Geld geeft zekerheid en vrijheid. Allerlei factoren versterken elkaar. Geldzorgen zijn niet goed voor je gezondheid. Gaat het thuis goed, is de kans dat het op je werk goed gaat, groter. Met weinig geld heb je meer stress doordat je de eindjes aan elkaar moet knopen. Weinig geld maakt het leven lastiger.”

