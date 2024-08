Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Alleenstaande Jan Modaal kan vrijwel geen huis betalen’, deze hypotheek krijg je gemiddeld

Alleenstaande Nederlanders met een modaal inkomen kunnen nog steeds vrijwel geen enkel huis betalen. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen De Hypotheker is nog geen 2 procent van het woningaanbod betaalbaar voor deze groep, tegen ruim 1 procent vorig jaar.

Het modale inkomen bedraagt dit jaar 44.000 euro bruto. Met dit salaris kun je volgens De Hypotheker met de huidige rentestand een hypotheek krijgen van ongeveer 195.000 euro.

Dat is meer dan vorig jaar, toen mensen in deze groep nog 171.000 euro konden lenen. Maar die positieve ontwikkeling wordt zo goed als tenietgedaan door de krappe woningmarkt en de stijgende huizenprijzen.

’Vrij uitzichtloos’

Commercieel directeur Mark de Rijke noemt de situatie voor alleenstaanden „vrij uitzichtloos”. Vooral in de Randstad hebben ze volgens hem zo goed als geen kans.

In een stad als Amsterdam is slechts 0,1 procent van het woningaanbod voor de alleenstaande Jan Modaal te betalen. Ook in Eindhoven is dat percentage met 0,2 procent erg laag. In provincies als Groningen, Limburg en Zeeland zijn de cijfers iets beter, maar ook hier gaat het voor eenverdieners nog maar om gemiddelden tot 6,5 procent.

„Dit staat in schril contrast met de situatie voor tweeverdieners die aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen jaren”, voegt De Rijke toe.

Voor tweeverdieners is 29 procent betaalbaar

Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker uitgegaan van 80.000 euro. Daarmee zouden zij een hypotheek van zo’n 367.000 euro kunnen afsluiten en is inmiddels ruim 29 procent van het landelijke woningaanbod betaalbaar, van dik 24 procent vorig jaar.

Volgens De Rijke is dus sprake van een groeiend verschil in kansen voor een- en tweeverdieners. Dat laat volgens hem zien dat de focus in het woningmarktbeleid tot nu toe erg gericht lijkt op gezins- en samenwoonoplossingen.

Sinds juni 2023 stijgen de huizenprijzen weer, waardoor opnieuw recordniveaus zijn bereikt. Schaarste aan woningen wordt vaak als belangrijke oorzaak van de sterke prijsstijging genoemd.

De Rijke noemt het een topprioriteit om de woningkrapte terug te dringen. Maar daarnaast is het volgens hem ook goed te blijven kijken naar de diversiteit van het woningaanbod, zodat de vooruitzichten voor alleenstaanden niet achterblijven.

ANP

