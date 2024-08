Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (7) 3×3 basketballers ‘doen het’ in thriller, Amalia op het puntje van haar stoel

In het hol van de leeuw hebben de Nederlandse 3×3 basketballers vanavond laat goud gegrepen. Dat gebeurde tegen Frankrijk, in een stadion vol schreeuwende Fransen, in een werkelijk Alfred Hitchcock-achtige thriller.

Kroonprinses Amalia zat als hoog bezoek op de tribune en leefde volop mee met de wedstrijd die van het begin tot het einde spannend was. De finale Nederland – Frankrijk was een verrassende. Nederland versloeg Litouwen in de halve finale op het oog vrij eenvoudig (20-9), maar de Fransen zetten regerend Olympisch kampioen Letland aan de kant (21-14). Op weg naar het goud ging een kolkende massa thuissupporters er in het geweldige stadion op Place de la Concorde daarom eens goed voor zitten.

Maar goud kwam er voor de Fransen niet

De Nederlandse basketballers kregen dat goud echter om de nek. De vier toppers (telkens drie in het veld, één reserve): Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong en Jan Driessen. Zij volgen als gouden medaille-winnaars het ook al zo bijzondere atletiekkwartet van de 4×400 meter met Femke Bol op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🔥🇫🇷 | Worthy de Jong maakt de tweepunter. De vlaggendrager ziet zijn olympische droom uitkomen. Nederland heeft GOUD! 🤩🥇 #Paris2024 #3x3basketball 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/HrHVNLg0px — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 5, 2024

Niet goed voor het hart

De wedstrijd was werkelijk schitterend. Oranje stond lange tijd op voorsprong, maar Frankrijk kwam langzamerhand steeds beter in de finalepartij. Met enkele tellen op de klok stond Les Blues met 16-15 voor, maar Worthy de Jong bleek bizar cool. Hij maakte de gelijkmaker en voor veel Nederlandse kijkers zal dit niet goed voor het hart zijn geweest.

16-16 eindstand dus, en dat betekende verlenging. Dat is in het 3×3 basketbal maar kort en daarom nagelbijtend spannend. De ploeg die als eerste twee punten scoort is winnaar. Frankrijk scoorde snel 1 punt (van binnen de cirkel). Alwéér Worthy de Jong dacht vervolgens van buiten de cirkel ‘goh, laat ik het eens flikken’. Hij gooide een tweepunter en dat betekende… goud!

🏀 Nieuwe tak van sport 3×3 basketbal is een nieuwe tak van sport bij de Olympische Spelen (en sowieso bestaat het officieel nog maar sinds 2007). Drie jaar geleden was het in Tokio voor het eerst Olympisch, Nederland werd toen vijfde. De tweede poging op dit niveau was dus meteen goed voor goud.

‘Dat ik goud als verslaggever mag meemaken’

Onze toekomstige koningin Amalia zag met dit zevende goud voor Nederland dus iets heel bijzonders. „Hoe dan… hóe dan? Dit kleine landje aan de Noordzee”, schreeuwde NOS-commentator Ronald van Dam in zijn microfoon. „Dat ik dit goud als commentator mag meemaken.”

Van Dam weet als geen ander hoe bijzonder de prestatie van onze ‘3×3’ is. Op de Paralympische Spelen scoort Nederland met basketbal al jaren aan de lopende band medailles. Bij de reguliere Spelen was er, ook bij 5 tegen 5, nog nooit succes.

En die Worthy de Jong op z’n ‘oude’ basketbaldag (Paramaribo, 1988)? Die had al zulke bijzondere Olympische Spelen. Met handbalster Lois Abbingh droeg hij de Nederlandse vlag tijdens de Openingsceremonie. De vlag is ingeleverd, maar het goud hangt nu om z’n trotse nek.

Vorige Volgende

Reacties