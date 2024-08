Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

IJsland ontdekken in de zomer: drankjes in de lagoon, prachtige natuur en walvisgarantie

Bij IJsland denk je misschien aan een winterse bestemming, maar wist je dat het land ook onwijs tof is om in de zomer te bezoeken? IJsland heeft namelijk veel meer te bieden dan kou, sneeuw en het Noorderlicht. Metro bezocht het land met stralend mooi weer en zocht de hoogtepunten van IJsland (in de zomer) voor je uit!

Voor we vertrekken, zoeken we eerst eens wat informatie over IJsland op. Verder dan de Blue Lagoon, kou en vulkaanuitbarstingen komen velen namelijk niet. Zonde, want waar IJsland voor velen vroeger een bestemming was waar ze alleen maar van droomden, is het land inmiddels supersnel (en voor een redelijke prijs) te bereiken. Met PLAY Airlines vlieg je in iets meer dan drie uur rechtstreeks naar Reykjavik. En vanaf het moment dat je voet op IJslandse bodem zet, waan je je in een totaal andere wereld.

Naar IJsland in de zomer

Met 103.000 km² is het land 2,5 keer zo groot als Nederland. Echter wonen er slechts 382.000 mensen (vergelijkbaar met de stad Utrecht): je kunt je voorstellen dat je aan ruimte en rust dus geen gebrek hebt in dit land. IJsland heeft een zeeklimaat, dat overgaat in een toendraklimaat zodra je meer het land in gaat. Wat veel mensen ook niet weten is dat het land in de winter helemaal niet zó koud wordt als je zou denken. Bij ondergetekende leefde het gevoel dat het er elke dag -25°C is, zodra de dagen donkerder worden. Niks is minder waar: de gemiddelde temperatuur in de hoofdstad Reykjavík ligt rond 1°C in de winter en kan dalen tot -10°C. Dat valt toch best mee?



Maar goed, wij zetten voet op IJslandse bodem in de zomer, waar het gemiddeld 12°C in Reykjavik is. Dus die winterjas, sjaal en muts gaan toch écht mee in de koffer (die je gelukkig kunt bijboeken). Met een stevige wind weten we als Hollandse inwoners hoe koud een graad of 12°C aan kan voelen. Een slimme meid is op een IJslands weertje voorbereid! Here we go: op naar de hoogtepunten van IJsland.

👇 Wil je weten voor vertrek Je kunt naar IJsland reizen met zowel een geldig paspoort, als een geldige ID-kaart.

Een Nederlands rijbewijs is geldig in IJsland.

Je hebt geen visum nodig om naar IJsland te reizen.

Er wordt in IJsland betaald met de IJslandse kroon (ISK). Pinpassen (zowel bankpassen als creditcards) worden vrijwel overal geaccepteerd.

In IJsland worden geen fooien gegeven. Dit wordt dus ook niet verwacht.

Het alarmnummer in IJsland is 112.

Vooruitstrevend IJsland

Eén van de hoogtepunten van een bezoek aan IJsland wordt alleen al duidelijk tijdens de reis naar het land toe: het land is mega vooruitstrevend. Waar wij bij airlines over het algemeen gewend zijn aan stijve uniformen, keurige knotjes en zéker geen zichtbare piercings en tattoo’s, blijkt de IJslandse airline PLAY het heel anders aan te pakken. Aan boord hebben de stewardessen een knalrood, loszittend pak met witte chunky sneakers aan. Een steward draagt enkel de pantalon met een t-shirt, zijn tatoeages zijn duidelijk in beeld.

Eenmaal aangekomen op de luchthaven blijkt ook daar een veel losser beleid te gelden dan wij gewend zijn. Zittend op de wc wordt op jolige toon, inclusief grapjes, omgeroepen dat mensen snel naar hun gate moeten omdat ze anders naar hun vakantie kunnen fluiten. Achter een van de incheckbalies waar we langslopen zit een extravagant persoon met lange nepwimpers, nepnagels, een dikke laag make-up en glitters over het hele gezicht. Een balie ernaast wordt iemand geholpen door een steward met een enorme sleeve tatoeage en piercings in het gezicht.

Metro verslaggever Daisy Heyer-Markos in Reykjavik, IJsland. Privébeeld

Metro verslaggever Daisy Heyer-Markos in Reykjavik, IJsland. Privébeeld

IJsland is enorm progressief, blijkt dus direct. En het is iets wat wij eigenlijk de hele reis terugzien en horen. Niet voor niets is het land vijftien keer op rij (!) uitgeroepen tot the world’s most gender equal nation. Maar niet alleen vrouwen en mannen zijn nergens op de wereld zo gelijk; er is ruimte voor iedereen en dat is te merken. Zo is een flink deel van de hoofdstraat in Reykjavik in regenboogkleuren geschilderd en zijn er op veel muren van gebouwen graffiti-schilderingen te zien die verwijzen naar oorlogen en oproepen tot vrede. Het is heel verfrissend en leuk om rond te lopen in een land waar niet alleen gestreefd wordt naar gelijkheid, maar je het ook écht ervaart.

Natuur in IJsland in de zomer

Toch kom je waarschijnlijk naar IJsland voor één ding: de wonderschone natuur. Die ervaar je in de winter weer heel anders dan in de zomer, wanneer wij er dus zijn. En het moet gezegd worden: we hebben behoorlijke mazzel met het weer tijdens ons bezoek. De zon schijnt elke dag.

Een echte aanrader om te doen met een beetje lekker weer is de Golden Circle Tour, die je onder andere via Reykjavik Excursions kunt boeken. De tour brengt je onder meer langs een actieve geiser. Ook brengt hij je naar een plek waar je tussen de twee tektonische platen die door IJsland lopen kunt wandelen en je dus eigenlijk dwars door de aarde heen loopt. Heel indrukwekkend! Maar het mooiste punt en absolute hoogtepunt is het bezoek aan de Gullfoss-waterval: een van de populairste highlights van IJsland. Deze waterval stort zich in twee trappen in de 32 meter diepe canyon van de Hvítá rivier. En geloof ons: dat wil je niet missen.

Bezoek een lagoon

Waar je in IJsland ook mee te maken hebt, is het nog altijd actieve vulkaanlandschap. Daarover later meer, maar net als wij er zijn, is er een kleine vulkaanuitbarsting. Daardoor is de weg naar de wereldberoemde Blue Lagoon niet begaanbaar. Maar niet getreurd: er zijn nog veel meer lagoons in IJsland te vinden. Wij bezochten de Sky Lagoon vlakbij Reykjavik en ook in de zomer is dat een absolute must visit. Bij het betreden blijkt deze plek alle ingrediënten te hebben van een ultraluxe spa, inclusief persoonlijke kleedhokjes die mooier zijn ingericht dan mijn eigen badkamer. Het water is heerlijk warm, het uitzicht van de lagoon fenomenaal.

In de lagoon zelf kun je heerlijk ontspannen met een glas champagne of ander drankje dat je kunt halen bij een bar die uit de stenen gehakt is, terwijl je gewoon tot je schouders in het water blijft. Naast de lagoon zijn er ook nog een aantal andere sauna’s beschikbaar (wederom eentje met fenomenaal uitzicht) én is er een dompelbad met ijskoud water, voor diegene die toch de kou graag op wil zoeken. Wij slaan even over.

Ga naar de lavashow en Fly Over Iceland

Terug naar dat vulkaanlandschap. In IJsland zijn ongeveer tweehonderd vulkanen, waarvan er in elk geval nog dertig een uitbarsting hebben gehad sinds IJslands kolonisatie. Gemiddeld is er elke vijf jaar wel een vulkaanuitbarsting. Vulkanen en lava zijn dus dingen waar de inwoners van IJsland altijd mee te maken hebben. Vanuit deze wetenschap is het bezoeken van de lavashow in Reykjavik een absolute aanrader en tevens leuk wanneer je wellicht iets minder goed weer hebt tijdens je bezoek aan IJsland. Het klinkt misschien kinderachtig, maar geloof ons: dat is het niet. Hoe vaak in je leven kun je nou actieve lava zien en er ook nog uitleg over krijgen van dé experts op dit gebied? Nou, niet vaak.

Als je toch in de buurt bent – en het is slecht weer – raden we ook direct aan om Fly Over Iceland mee te pakken. Ook hier leer je meer over de prachtige natuur van IJsland en heb je de kans om plekken van het land te zien die je nooit op een andere manier gaat ervaren. Zelfs niet als je er jaren door zou brengen…

Geniet van de IJslandse horeca

Toegegeven: de IJslandse keuken trok ons niet zo tijdens de reis. De Hákarl (gefermenteerde haai), Svið (schapenkop) en de Hardfiskur (gedroogde stokvis)? We hebben het allemaal overgeslagen. Wel proefden we het typisch IJslandse drankje Brennivín, maar het bleef bij proeven. Niemand had veel behoefte aan nog een shotje.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Toch heeft IJsland op het gebied van horeca verrassend veel leuks te bieden. Qua keukens kun je in Reykjavik zo’n beetje alles vinden wat je lekker vindt. Mexicaans? Ja hoor! Thais? Ze hebben het. Net als de Franse, Indische of Libanese keuken. Alle restaurants waar we hebben gegeten waren stuk voor stuk voortreffelijk en wat betreft service weet je in IJsland weer wat we hier in Nederland zo missen.

Een paar tips voor goede restaurants: Fiskfelagid voor steengoede vis, Amber & Astra voor een de Franse keuken, Snaps Bistro voor een fijne lunch en Monkeys voor steengoede Nikkei cuisine: een mix van de Japanse en Peruaanse keuken.

Ga walvissen spotten in IJsland in de zomer

Dan de absolute topper van alle hoogtepunten en dé reden om in de zomer naar IJsland te gaan: walvissen spotten. Eigenlijk zijn walvissen het hele jaar door rondom IJsland te vinden, maar de kans dat jij een glimp opvangt van deze enorme beesten is het allergrootste in de zomermaanden (van juni tot en met augustus). De kans dat je tijdens een tour met een van de vele touroperators (wij waren met Elding Whale Watching) in deze maanden een walvis ziet, is 90 procent!

Nog een voordeel van de zomer is dat de zee waarop je vaart om die walvissen te kunnen zien, in dit jaargetijde redelijk rustig is. Na een half uurtje varen en zo’n tien minuten rondkijken was het al raak. De staart van een walvis, zo pats! uit het water. Je begrijpt dat als je als jong meisje Flipper en Free Willy 1, 2 en 3 zo’n driehonderd keer bekeken hebt, dit walvissenuitje hét hoogtepunt van de reis naar IJsland was. Een grote aanrader dus.

Vorige Volgende

Reacties