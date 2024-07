Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziek tijdens je vakantie? Zo kun je je vakantiedagen behouden

Je bent toe aan vakantie, hebt tot het laatste eind flink doorgewerkt en dan is het eindelijk tijd voor welverdiende rust. Soms kan het dan ook nog gebeuren dat je precies tijdens je vakantie ziek wordt. Zonde van die vakantiedagen, natuurlijk. Gelukkig kun je daar iets tegen doen.

Is het voor jou nog geen vakantietijd, maar vind je het wel lastig om je ziek te melden in een tijd waarin veel werknemers ook thuis kunnen werken? Voor sommige werkenden zorgt de mogelijkheid tot thuiswerken ervoor dat zij sneller over hun eigen grenzen heengaan. Psycholoog Najla Edriouch gaf ons advies.

Ziek door ‘vrijetijdsziekte’

Je hebt net je koffers uitgepakt en bent gesetteld in je vakantieoord als je je totaal niet goed meer voelt. Ziek zijn kan iedereen overkomen, maar als het in je vakantie gebeurt, is dat natuurlijk extra bitter.

Zo’n 3 procent van de Nederlanders last heeft van de zogenoemde ‘vrijetijsziekte’, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Vrijetijdsziekte verwijst naar het fenomeen dat je ziek wordt, juist wanneer je vrij bent. Dit zou te verklaren kunnen zijn door de overgang van stress naar ontspanning, stelt het onderzoek. De hormoonhuishouding verandert, waardoor je vatbaarder bent voor ziekten. Voeg daar eventueel een ‘verstoord’ ritme aan toe (later naar bed, andere voeding) en de kans ontstaat dat het lichaam wat zwakker is.

Recht op vakantiedagen

Iedere werknemer in loondienst heeft in Nederland recht op verlof. Wanneer je werkt, bouw je vakantiedagen op en vervolgens kun je deze vakantiedagen opnemen. Iedereen heeft recht op een minimum aantal wettelijke vakantiedagen en daarbovenop hebben werkenden in sommige gevallen recht op bovenwettelijk verlof.

Wettelijk verlof

Je wettelijk verlof is vier keer het aantal uren per week dat je werkt. Werk jij fulltime en heb je een werkweek van 40 uur? Dan heb je op jaarbasis recht op 160 uur verlof. Omgerekend zijn dat vier werkweken die je vrij kunt nemen. Ook als je ziek bent, of gedeeltelijk bent ziek gemeld, bouw je alsnog je wettelijke vakantiedagen op.

Bovenwettelijk verlof

Bij sommige werkgevers heb je recht op meer verlof dan het wettelijk verlof. Dit noem je bovenwettelijk verlof. Hoeveel bovenwettelijk verlof je eventueel hebt, is afgesproken in de cao of in je contract.

Ziek tijdens vakantie

Tijdens je vakantie kun je onverhoopt ziek worden. Wellicht word jij geteisterd door de eerder genoemde vrijetijdsziekte, maar je kunt natuurlijk ook een virus te pakken krijgen, of iets anders onder de leden hebben.

De wettelijke vakantiedagen waarop je ziek bent, gelden niet als vakantiedagen. Deze dagen gelden als een ziektedag, ook wel verzuim genoemd. Je vakantiedagen kun je op een ander moment alsnog gebruiken. In dat geval ben je verplicht om je zo snel mogelijk ziek te melden bij de werkgever, zoals je dat normaal gesproken ook zou doen. Ook al ben je niet aan het werk, de ziekmelding is van belang voor het behoud van je vakantiedagen. In sommige gevallen kan je werkgever om een doktersverklaring vragen. Bezoek jij ter plekke een arts of apotheek? Bewaar dan de gegevens, adviseert verzuimverwerker Arboned.

Je werkgever mag in principe dus geen vakantiedagen inhouden als je ziek bent, stelt vakbond FNV. Toch zijn er uitzonderingen: is er schriftelijk afgesproken dat je werkgever bij ziekte wel vakantiedagen mag aftrekken? Dan kan dit alleen worden afgetrokken van de bovenwettelijke vakantiedagen. Op het wettelijk verlof heb je dus altijd recht. Per werkgever kunnen er andere verzuimprotocollen gelden bij ziekte. Check het verzuimprotocol van jouw werkgever om ervoor te zorgen dat je vakantiedagen niet onnodig verloren gaan. Maar het belangrijkste: meld je in geval van ziekte altijd zo snel mogelijk ziek bij de werkgever.

