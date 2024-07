Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dick Schoof voor het eerst op werkbezoek: oogt ‘zenuwachtig’, maar oogst ook lof

Als kersverse premier was het vandaag voor Dick Schoof tijd om voor het eerst op werkbezoek te gaan. Hij bracht een bezoek aan het inloopcentrum voor thuislozen in De Stadskamer in Doetinchem. Hij werd er met lof en warme woorden onthaald, maar oogde volgens directeur-bestuurder Janneke Rijks „licht zenuwachtig”. De premier „ontdooide” wel in gesprekken met bezoekers.

Tijdens het werkbezoek sprak schoof met Bryan, die zonder er verder over uit te willen wijden zei „barre tijden” te hebben meegemaakt. Bij de Stadskamer vond hij „rust en steun” en nu loopt hij er stage. Bryan vond Schoof een „aardige” en „empathische” man, zegt hij na afloop.

Eerste werkbezoek voor Dick Schoof

Bezoekers waren vooral blij en verrast dat Schoofs eerste werkbezoek aan een opvangplek voor thuislozen was. „Dat de minister-president even komt kijken, bij zo’n ‘drie-hoog-achter-plekje’ in Doetinchem, hoe het daar gaat, dat vind ik heel bijzonder”, zegt bezoeker Ivar. Ook bestuurder Rijks prijst Schoof om zijn bezoek aan de opvang. Zij hoopt dat Schoofs bijdraagt aan minder „hoog-overbeleid” voor kwetsbare mensen vanuit Den Haag.

Erg bekend bleek Schoof nog niet. Bryan zei dat hij vooral Schoof wilde leren kennen tijdens het bezoek. Ook een andere aanwezige zegt hem nog niet echt te kennen. Wel vindt hij het goed dat de partijloze Schoof „gewoon neutraal” is. Schoof was tot 2021 wel lid van de PvdA, maar inmiddels niet meer.

Schoof had voorafgaand aan zijn rol als minister-president geen politieke ervaring. Wel was hij decennialang werkzaam als ambtenaar op verschillende departementen in Den Haag. Vlak voordat hij premier werd, was Schoof de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De rest van het bezoek aan Doetinchem staat in het teken van veiligheid op straat. Zo sprak hij er onder andere met wijkagenten op het politiebureau.

