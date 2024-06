Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sollicitatiegesprek via videobellen op de planning? Gebruik deze truc in je voordeel

Nog steeds werken veel mensen vanuit huis. Zo worden belangrijke gesprekken zoals sollicitatiegesprekken nog wel eens door middel van videobellen gehouden. Of je dat een fijne manier van solliciteren vindt of niet, déze truc zou je kansen op het krijgen van de baan kunnen vergroten.

Benieuwd naar de beroepen waarbij het vaakst wordt thuisgewerkt? Metro zette ze onlangs op een rijtje.

Sollicitatiegesprek via videobellen

Misschien ben je er fan van om stiekem notities op het scherm erbij te kunnen houden. Of het kan zijn dat videobellen je persoonlijke nachtmerrie is vanwege allerlei onhandigheden. Toch kan in alle gevallen déze truc helpen bij een sollicitatiegesprek op afstand.

Onderzoekers van de Hiroshima Universiteit in Japan hebben ontdekt dat het heel belangrijk is waar je naar kijkt tijdens een online sollicitatiegesprek. En dat heeft alles te maken met oogcontact.

Waar kun je het beste kijken?

In het onderzoek zetten onderzoekers een situatie op om te kijken waar je het beste op het scherm kunt kijken voor een online sollicitatiegesprek. Ze rekruteerden 12 studenten die de rol van geïnterviewde speelden en een presentatie moesten geven, waarbij sommigen rechtstreeks naar de webcamera keken en de rest naar het scherm – wat de meesten van ons waarschijnlijk doen.

De sollicitatiegesprekken werden opgenomen en geëvalueerd. Sommigen kregen degenen te zien die naar het scherm keken, sommigen die naar de camera keken en een andere groep werd alleen voorzien van een audio-opname van het gesprek.

Positieve beoordeling bij sollicitatie

De onderzoekers ontdekten dat de kandidaten positiever werden beoordeeld wanneer hun blik op de camera was gericht. Er werd zelfs aangetoond dat wanneer een geïnterviewde zijn ogen naar beneden gericht had in de richting van het scherm, hij negatiever werd geëvalueerd dan bij een interview met alleen de stem.

Er werd opgemerkt dat, hoewel het moeilijk is om online ‘echt’ oogcontact te houden om een betekenisvolle visuele verbinding met een andere persoon tot stand te brengen, het staren in de camera helpt om datzelfde gevoel te bereiken.

Interessant genoeg vonden de onderzoekers een genderbias. Daarbij beoordeelden vrouwelijke beoordelaars degenen met een neerwaartse blik harder dan mannelijke beoordelaars. Dat zou volgens de onderzoekers toepassingen in het echte leven kunnen hebben.

Wederzijdse blik

Co-auteur van onderzoek, dr. Masahiro Shinya, zegt: „De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is de negatieve invloed van neerwaartse blikken op de evaluatie in de context van online sollicitatiegesprekken. Houd je ogen dus niet op het scherm gericht.”

De resultaten suggereren dat je al een goede start maakt bij het sollicitatiegesprek door direct naar de camera te kijken. Een ‘wederzijdse blik’ kan namelijk een niveau van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid creëren bij de gesprekspartner.

