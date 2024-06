Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom een bijbaan je gaat helpen in je latere carrière

Veel studenten nemen een bijbaan omdat ze graag geld willen verdienen. Waar ze niet bij stilstaan is dat dit ze gaat helpen in hun verdere carrière. Maar waarom is dat zo?

In de Belgische krant Het Laatste Nieuws komt werving- en selectie-expert Tania Plet aan het woord. Ze legt uit dat het bevorderlijk is voor je carrière om een bijbaan te nemen. „Dat je een studentenjob (zo noemen ze een bijbaan in België, red.) hebt gedaan, vergroot sowieso je kansen op een uitnodiging voor een gesprek.”

Deze bijbanen zijn populair

Vakkenvullen is de meest voorkomende bijbaan in Nederland. Jongens besluiten vaker om hun wekker vroeg te zetten voor een krantenwijk. Meisjes zitten liever achter de kassa. De laatste tijd is werken als maaltijdbezorger ook in populariteit toegenomen. Studenten werken gemiddeld 13 uur per week en verdienen daar ruim 500 euro per maand mee. Metro schreef eerder al over welke bijbanen nog meer populair zijn.

Dat je moeite hebt gedaan voor een bijbaan laat zien „dat je graag de handen uit de mouwen steekt en dat je je flexibel kunt opstellen”. Daarnaast laat je zien al ervaring te hebben op de werkvloer, wat de overgang naar een vaste baan minder groot maakt.

Maar dan moet je zo’n bijbaan natuurlijk wel op je cv zetten. En dat vergeten jongeren geregeld, weet Plet te vertellen in de krant. Ze adviseert jongeren om ook de ‘skills’ die je tijdens je bijbaan geleerd hebt, te vermelden. „Heb je in de horeca gewerkt, zeg dan bijvoorbeeld dat je daar stressbeheersing leerde, communicatief sterker werd en ontdekte dat je snel nieuwe zaken aanleert.”

Dat je als vakkenvuller hebt gewerkt, laat zien „dat je kunt instaan voor orde en netheid op de werkvloer. Als je aan de kassa stond, heb je aangetoond dat je kan presteren onder snelheidsdruk.”

Jongeren werken steeds vaker

Het hebben van een bijbaan is populair. Het aantal jongeren (15 tot 27 jaar) met een bijbaan is in het laatste kwartaal van 2023 met 34.000 toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar ervoor. Vooral de 15- en 16-jarigen gingen in de afgelopen jaren vaker aan het werk, blijkt uit cijfers van het CBS.

Studenten hebben meerdere redenen om een bijbaan te nemen. Financiële onafhankelijkheid staat bovenaan. Ze willen niet meer afhankelijk zijn van hun ouders en willen meer bestedingsruimte hebben voor leuke dingen. Ook willen jongeren werkervaring opdoen, ze zien een bijbaan als een kans om te ontdekken wat ze interessant vinden op carrière-gebied.

Opvallend is dat een bijbaan ook stressverlagend kan werken. Dat verwacht je natuurlijk niet direct, maar studenten die veel in de boeken zitten, kunnen hun gedachten afleiden door te werken. Een gestructureerd routine helpt met het verminderen van stress. Dat geldt vooral voor eentonig werk zoals vakkenvullen of een krantenwijk lopen.

