Zoveel zakgeld krijgen Nederlandse kinderen gemiddeld per leeftijd

Als ouders kom je op een dag aan bij het eerste dilemma rond geld: hoeveel zakgeld of kleedgeld moet je aan kinderen geven? NIBUD deed dit jaar onderzoek naar de gemiddelde bedragen per leeftijd onder Nederlandse kids.

Er is zowel onderzoek gedaan naar kinderen op de basisschool als op de middelbare school. Bij jonge kinderen spreek je meestal van zakgeld, middelbare scholieren noemen het liever kleedgeld.

Zakgeld en kleedgeld leerzaam voor kinderen

Feit is dat zakgeld en later kleedgeld manieren zijn om kinderen te leren om te gaan met geld. Belangrijk is dan wel dat je ze een vast bedrag op een vast tijdstip geeft, en vooral niet te veel. Zo kunnen ze oefenen met sparen en uitkomen op een bepaald budget.

Het is dan aan te raden dat zakgeld het enige geld is dat je aan je kinderen geeft. Vooral op latere leeftijd is het aan te raden dat ze daadwerkelijk zelf sparen voor die veel te dure jas die in de mode is of voor die nieuwe iPhone die helemaal niet nodig is.

Richtlijnen volgens het NIBUD

Het NIBUD heeft een aantal richtlijnen opgesteld.

Geef constant hetzelfde bedrag op een vast tijdstip.

Spreek van te voren af hoe lang je kinderen met het bedrag moeten doen (een week of maand) en wijk daar niet van af.

Geef duidelijk aan wat je kind wel en niet van het zakgeld of kleedgeld moet betalen.

Stel een termijn vast waarvoor het bedrag geldt. Veel ouders verhogen het vanaf de verjaardag. Dat is een logische manier.

Belangrijk om te onthouden: kleedgeld is geen loon en tevens geen middel om te straffen. Het is vooral bedoeld om te leren met geld om te gaan.

Laat je kinderen dan ook van fouten leren. Je hoeft als ouder echt niet direct in te grijpen als alles aan zaken opgaat die in jouw ogen niet nuttig zijn. Laat het ze zelf ervaren.

Zakgeld voor Nederlandse kinderen op de basisschool

Maar hoeveel zakgeld moet je nou geven? Welnu, je kunt kijken naar het gemiddelde, dan zit je altijd goed. In de tabel hieronder zie je hoeveel Nederlandse kinderen per leeftijd gemiddeld krijgen op de basisschool, volgens onderzoek van NIBUD uit 2023. Belangrijk in je keuze voor het bedrag: hoeveel kun je zelf missen en wat wil je dat je kind er allemaal van betaalt?

Leeftijd Zakgeldbedrag (per week) in € 6 jaar 1,20 tot 2,30 7 jaar 1,40 tot 2,30 8 jaar 1,90 tot 2,80 9 jaar 2,30 tot 2,90 10 jaar 2,30 tot 2,80 11 jaar 2,30 tot 3,50 12 jaar 2,60 tot 4,70

Zakgeld op de middelbare school per leeftijd

Op de middelbare school geven ouders van Nederlandse kinderen zakgeld meestal per maand. Zo kunnen ze direct wennen aan het salaris dat ze later ook per maand gestort krijgen. Hier liggen de bedragen wat hoger, maar vaak moeten scholieren hiervan ook meer eigen spullen betalen. Tip: geef ze daarnaast niet te veel waar ze om vragen. Je wil dat ze op jonge leeftijd al de waarde van geld gaan inzien, en dat ze leren dat roekeloos uitgeven consequenties kan hebben. De zakgeldbedragen in deze tabel komen uit een NIBUD-onderzoek uit 2020.

Leeftijd Zakgeldbedrag (per maand) in € 12 jaar 17 tot 20 13 jaar 20 tot 22 14 jaar 22 tot 25 15 jaar 22 tot 30 16 jaar 20 tot 25 17 jaar 22 tot 26 18 jaar 21 tot 26

Het gemiddelde kleedgeld van Nederlandse kinderen

Als je wil dat je kinderen al hun kleding van kleedgeld kopen, dan kun je beter iets meer geven. De gemiddelde scholier in Nederland krijgt ongeveer 50 euro per maand voor kleding. Uit onderzoek van NIBUD blijkt dat er geen grote verschillen zitten tussen verschillende leeftijden. Ook hier is het zaak om goede afspraken te maken over de termijn en wat er wel en niet van gekocht moet worden. Een schema is hierbij aan te raden. Download het kledingschema op de website van NIBUD.

Stimuleer een bijbaan

Daarbij zeggen we: hoe eerder een eigen bijbaan om de eigen boontjes te doppen, des te beter. Zo mogen kinderen vanaf 14-jarige leeftijd al vakken vullen of post bezorgen. Als je dit stimuleert, heeft dit op latere leeftijd veel voordelen.

