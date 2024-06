Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wonen we straks in huizen van schimmel op de maan? Als het aan NASA ligt wel

Schimmel in je huis aantreffen is voor de meesten een grote nachtmerrie. Maar bij NASA denken ze daar heel anders over. Sterker nog, de ruimtevaartorganisatie legt flink wat geld neer om onderzoek te doen naar huizen die gemaakt zijn van schimmels.

Het klinkt als een scene uit een slechte sciencefictionfilm, maar niets is minder waar. Als het aan NASA ligt gaan we huizen van schimmel bouwen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft onlangs 2 miljoen dollar uitgetrokken om onderzoek te doen naar deze ‘schimmelhuizen’.

Je hoeft je overigens geen zorgen te maken dat onze huizen hier op aarde in de toekomst allemaal gemaakt zijn van schimmel. Het is namelijk de bedoeling dat de schimmelhuizen in eerste instantie op de maan of Mars verrijzen wanneer mensen hier in de toekomst gaan wonen en werken.

Bakstenen de ruimte in schieten is geen optie

Maar waarom dan huizen van schimmel? Voor bouwvakkers die in de toekomst huizen op andere planeten gaan bouwen is het in ieder geval echt een uitkomst. Bakstenen en cement de ruimte in lanceren is namelijk niet echt een optie. Bouwmaterialen die we hier op aarde kennen zijn zwaar en dat betekent dat het erg veel brandstof (en dus ook geld) kost om ze te lanceren. Daarom hebben wetenschappers nu bedacht om bouwstenen van schimmels eens te proberen.

Deze schimmels, of het ondergrondse dradennetwerk, laten ze groeien in een frame of mal. Op aarde worden de frames gevuld met inactieve schimmels. Daarna worden ze naar de maan gebracht en daar hoeven astronauten ze alleen maar uit te vouwen en een beetje water te geven. Hierdoor worden de schimmels weer actief en gaan ze rond het frame groeien.

Om te voorkomen dat al deze schimmels vervolgens de boel helemaal overnemen worden ze verhit zodra ze uitgegroeid zijn. Hierdoor gaan de schimmels niet alleen dood, het materiaal dat ze gemaakt hebben, hun dradennetwerk, wordt er steviger van.

Stoelen en bouwstenen van schimmel

Het onderzoek wordt geleid door evolutiebioloog Lynn Rothschild. Zij maakte voor NASA eerder al meubels en bouwstenen die grotendeels uit schimmels bestaan. NASA is zo enthousiast over het project dat de organisatie nog eens 2 miljoen uittrekt voor meer onderzoek. „We bereiden ons voor om dieper dan ooit de kosmos in te gaan en dat vereist nieuwe wetenschap en technologie die nog niet bestaat”, stelt NASA-baas Bill Nelson.

Voorlopig zijn de schimmelhuizen alleen nog bedoeld voor toekomstige astronauten, maar Rothschild en haar collega’s hopen dat hun werk uiteindelijk ook op aarde toegepast kan worden. Onze huidige manier van bouwen levert namelijk veel uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is de verwachting dat de roep om betaalbare huizen in de toekomst alleen nog aar verder toeneemt.

