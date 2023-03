Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huisarts noemt hybride werken ‘beter voor mentale en lichamelijke gezondheid’ en geeft tips als je niet hybride kúnt werken

De Britse Dr. Sara Kayat is praktiserend huisarts en een firm believer van een gezonde en actieve levensstijl en de voordelen van hybride werken. Ze is regelmatig te zien op televisie in het VK en spreekt daar over aan gezondheid gerelateerde onderwerpen. Ze was vorig jaar ook host van haar eigen show Lose Weight Like Me, waar ze kijkers hielp om op gezonde manieren af te vallen.

Dr. Kayat heeft samen met IWG – wereldwijd de grootste aanbieder van flexibele en hybride werkplekken, in Nederland vooral bekend van Spaces en Regus en onderzoek gedaan naar de voordelen van hybride werken op onze persoonlijke gezondheid en welzijn. Onze collega’s van BEDROCK spraken haar over de voordelen van hybride werken.

Hybride werken voor een gezondere levensstijl

Uit haar onderzoeken blijkt dat mensen die hybride werken:

Meer bewegen, gemiddeld zo’n 4,7 uur per week, vergeleken met 3,4 uur vóór de pandemie

Langer slapen: dit komt jaarlijks neer op 71 extra uren – of drie dagen extra slaap per jaar

Betere eetgewoonten hebben: 70 procent zegt meer tijd te hebben om elke dag een gezond ontbijt te bereiden, meer verse groenten, fruit en vis te eten, én minder te snoepen

Wij zijn benieuwd naar haar kijk op hybride werken, hoe werkgevers dit mogelijk kunnen maken en wat je kunt doen als hybride werken geen optie is. Want iedereen wil gelukkig werken en daarbij letten op de geestelijke gezondheid en welzijn.

Heeft het voordelen om zo nu en dan in een andere omgeving te werken?

„Absoluut! Verandering van omgeving geeft een fris perspectief, zorgt voor minder afleiding en maakt werken over het algemeen zinvoller voor jezelf. Dit alles terwijl de productiviteit ook nog eens een boost krijgt! De flexibiliteit om een fijne werklocatie uit te zoeken, verbetert in bijna alle gevallen de work-life balance en dit zorgt voor meer geluk.”

👨‍💻 Hybride werken In 2021 bleek uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al dat thuiswerken ‘een blijvertje’ is. Door corona werden veel bedrijven gedwongen om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de mogelijkheden om online te vergaderen. Ook begonnen ze medewerkers thuiswerkvergoeding te bieden en zorgden werknemers voor betere arbovoorzieningen, zoals een betere stoel.

Voor wie is hybride werken het meest geschikt?

„Hybride werken is het meest geschikt voor mensen met een kantoorbaan die op zoek zijn naar meer flexibiliteit. Werken op een nieuwe plek haalt je uit je werksleur, geeft grip op jouw eigen dagindeling en het houdt je gemotiveerd. De voordelen van hybride werken zijn onderbouwd door diverse onderzoeken en steeds weer blijkt dat hybride werknemers gelukkiger en productiever zijn.

Waar het voor sommige beroepen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg (denk aan een dokter), nodig is om fulltime op locatie te zijn, kunnen veel banen wél hybride ingevuld worden. Dit scheelt ook in reistijd en deze kan weer besteed worden aan gezondere gewoontes.”

Hoe denkt Dr. Sara Kayat over werktijden en dagen?

„Structuur in een werkdag is belangrijk, dus houd je aan gezette werktijden en creëer een routine. Voor mij is dit enorm belangrijk om werk en privé gescheiden te houden. Een gestructureerde benadering van werkdagen, zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik in mijn hoofd niet altijd alleen maar met werk bezig ben en dat ik kan focussen op zaken die mij kalm en gelukkig maken.

Zeker voor remote of hybride werknemers is het belangrijk om afstand te nemen van werk wanneer de werkuren voorbij zijn. Er is niets zo verleidelijk om ‘s avonds toch nog ‘even’ dit of ‘even’ dat te doen.”

Precies! Stimuleert het hybride werken ook niet dat we juist altijd ‘aan’ staan, doordat we bijvoorbeeld ’s avonds nog even de mail wegwerken als we overdag een rondje hebben gewandeld?

„Natuurlijk schuilt hier een kern van waarheid in, maar dit is ook het geval bij werknemers die wél op kantoor zitten. Met de hedendaagse technologie, zijn we in staat om áltijd en overal te werken. Voor werknemers is het belangrijk om grenzen te stellen en werkgevers hebben de taak om grenzen te bewaken. Dit creëert een gezonde work-life balance en verkleint de kans op uitval.

De flexibiliteit krijgen om te werken vanaf een locatie die jij wenst, zorgt over het algemeen voor een betere mentale en lichamelijke gezondheid. Je bespaart toch al snel een uur reistijd die je kunt spenderen met de lieve mensen om je heen of aan selfcare. Om echt te profiteren van de voordelen, wil je je grenzen goed bewaken. Of je nu thuis werkt, of op kantoor.”

Hoe zit het als je niet hybride kán werken, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs, zijn er andere manieren om gezonder te leven, meer te bewegen of langer te slapen?

Plan vooruit! Meal prepping is een goede manier om gezonde maaltijden klaar te maken voor drukkere werkdagen. Daarnaast is het belangrijk om op vaste tijden te eten, de tijd te nemen voor lunch of diner en kies voor gezonde snacks tussendoor. Denk aan fruit, noten en pure chocolade. Bewaar een goede nachtrust. Het aantal uren slaap verschilt van persoon tot persoon, over het algemeen geldt dat je zeven tot acht uur per nacht wil slapen. Houd daarbij rekening met een vast slaapritme. Dit wil zeggen dat je iedere dag rond dezelfde tijd naar bed gaat en ook weer opstaat. Stop ruim voor bedtijd met werken, zodat je nog even kan ontspannen. Het is belangrijk om dagelijks voldoende te bewegen. Creëer hier een ritueel in dat makkelijk vol te houden is. Rek en strek jezelf om het uur uit, wandel in de pauze een rondje en ga waar mogelijk voor of na werk nog even iets fysieks voor jezelf doen. Dit kan een een uur hardlopen zijn, maar tien squats dragen ook al bij aan jouw dagelijkse portie bodywork. Investeer in de juiste hulpmiddelen zoals een goed bureau, een fijne stoel en de juiste verlichting. Heb je het gevoel dat jouw werkplek niet aangenaam is? Maak dit dan bespreekbaar. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt!

