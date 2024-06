Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Bekend met onbekend’ in Alpe d’Huzes, Desirée verloor haar moeder én zus aan kanker

Ruim 5000 dappere gasten trotseren vandaag de ‘Hollandse berg van Frankrijk’, de Alpe d’Huez. In de strijd tegen kanker lopen of fietsen ook negen bekende koppen samen met minder bekende gezichten. Het doel van het evenement Alpe d’Huzes: zo veel mogelijk geld ophalen. Daarover wordt vanavond, zo is nu al zeker, een record bekendgemaakt.

Nog even die ‘Hollandse berg’ uitgelegd: tijdens de Tour de France staat deze berg altijd vol met Nederlanders die een soort kermis op die Franse alp vieren. Opvallend veel Nederlandse wielrenners wonnen er in het verleden. Sinds deze eeuw heeft de Hollandse berg ook een tweede betekenis, in juni. Dan wordt namelijk Alpe d’Huzes georganiseerd, waar wandelaars en fietsers de berg op één dag zo vaak opgaan als zij kunnen (max zes keer en er weer af ook uiteraard).

Alpe d’Huzes hele dag live

We kunnen niet alle helden een plekje in dit stuk geven natuurlijk. Omdat Talpa het evenement heeft omarmd en de hele dag live uitzendt via SBS6 en Radio 10, pakken we er negen bekende koppen uit die samen met een onbekend gezicht (maar wel met een verhaal) Alpe d’Huzes proberen te overwinnen. Hart van Nederland had al beelden van andere deelnemers.

Van Johnny de Mol tot Roxane Knetemann

Johnny de Mol, Leo Alkemade, Dennis van der Geest, Leontien van Moorsel, Winston Gerschtanowitz, Dyantha Brooks, Ronald Molendijk, Roxane Knetemann en Manuel Venderbos beklimmen deze keer namens Talpa Network de berg. Allemaal doen zij dat samen met een deelnemer die zelf een dierbare verloren heeft aan kanker of zelf ziek is (geweest). Met maar één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor een beter leven met en na deze ziekte.

Noa Vahle is als verslaggeefster in Frankrijk. Zij meldde gisteravond in talkshow De Oranjezomer dat een record qua opgehaald geld op komst is. Op 30 mei stond de teller voor onderzoek naar kanker op bijna 15 miljoen euro (ter vergelijking: in 2019 werd in totaal bijna 12 miljoen euro opgehaald). Noa Vahle vertelt vanavond, opnieuw in De Oranjezomer, wat de 2300 wandelaars en 2800 fietsers als eindbedrag bij elkaar hebben gelopen en gefietst.

Alpe d’Huzes fietsen voor moeder, zus én zus

Een bijzonder duo dat meedoet aan Alpe d’Huzes is bijvoorbeeld Johnny de Mol met Désiree. Deze dame verloor haar moeder aan hersenkanker en haar zus aan botkanker. Voor De Mol is Desiréés verhaal herkenbaar. Hij verloor zijn zus Daniëlle, vrouw van voetbaltrainer John van ‘t Schip (Ajax) vorig jaar aan kanker. Johnny de Mol: „Volgens Desirée is rouwen eenzaam, maar hoef je het niet alleen te doen. Tijdens dit evenement voel je even dat je het samen doet. Het is fijn om door Alpe d’Huzes mensen te steunen die helaas met deze ziekte te maken hebben.”

Hier zie je een video van Johnny de Mol en Desirée.

Hoop door nieuw medicijn

Oud-wielrenster Leontien van Moorsel fietst Alpe d’Huzes samen met Annemiek van Vuren. Laatstgenoemde is ziek. „Ik heb bloedkanker en kan niet meer beter worden”, zegt Annemiek. „Ik fiets die berg op, voor hoop.” Van Moorsel zegt: „Alpe d’Huzes betekent heel veel voor mij, want kanker is een vreselijke ziekte. Fietsen verbindt. Ondanks dat het ook verdrietig is, blijft het iets moois om dit met elkaar te kunnen doen.”

Annemiek kan gelukkig, ondanks haar eerder vastgestelde donkere vooruitzicht, nog de eerder uitgesproken hoop houden. „Een traditionele behandeling was voor mij geen optie meer. Het maakte me kwetsbaar, maar dankzij een nieuw medicijn begon er hoop te glooien.” Annemiek is nu zo’n zes jaar „sluimerend ziek”. Ze zegt: „Ik kwam in aanmerking voor het nieuwe medicijn, maar ik had geen jaar eerder ziek moeten worden. Het geluk dat ik mijn kinderen nog kan zien opgroeien, dat is echt fantastisch. Ik doe mee aan Alpe d’Huzes omdat ik dat geluk ook anderen zo gun.”

Zo zijn er op die Hollandse berg vandaag ongetwijfeld 5000 verhalen.

⛰️ Alpe d'Huzes Alpe d’Huzes wordt gehouden sinds 2006. Sinds dat jaar is er in de strijd tegen kanker 208 miljoen euro opgehaald. 100 procent van de donaties aan het Alpe d’HuZes/KWF-fonds wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met kanker. Het motto van het evenement: ‘Opgeven is geen optie. Wie nog wil doneren kan dat doen via de website van Alpe d’Huzes.

