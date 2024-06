Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik heb 60.000 euro besteed aan rechtszaken’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 32-jarige Evelien, die in Londen woont, maar vanwege haar eigen veiligheid en die van haar kind komt ze terug naar Nederland.

Beroep: kynologisch instructeur

Woonsituatie: huurwoning in Londen

Netto maandsalaris: tussen de 7000 en 8000 euro per maand

Evelien woont al 4,5 jaar in Londen. Ze werkte als hondentrainer bij de Luchtmacht, maar besloot vanwege de hondencultuur in Engeland die kant op te gaan en daar haar eigen onderneming te starten. Met succes. Inmiddels heeft ze een groot klantenbestand opgebouwd in de hogere sociale klassen in Londen. Ze leert een man kennen en raakt zwanger. Inmiddels heeft ze een zoon van 8 maanden oud.

„Ik raakte zwanger, ondanks de pil en de morning after-pil. Zijn vader bleek gevaarlijk en iemand in het criminele circuit. De afgelopen maanden hebben we gevochten om de voogdij in de rechtbank. De zaak heeft zo’n 60.000 euro gekost, maar ik heb nu wel de volledige voogdij.”

Hoe is die tijd voor je geweest?

„Het is heel pijnlijk dat we alles moeten achterlaten. Het doet me verdriet dat het op zo’n manier moet. Ik heb hier zoveel opgebouwd, nu laat ik dat achter. Maar in Nederland is natuurlijk mijn familie, jeugdvrienden die ook allemaal kleintjes hebben. Het is bittersweet. Echt een keuze hadden we niet, onze veiligheid staat voorop.”

Vind je het spannend om in Nederland weer opnieuw te moeten beginnen?

„Voor de zwangerschap werkte ik het liefst 7 dagen per week, soms wel 13 uur per dag. Ik houd van werken. Met de komst van mijn zoon is dat wel veranderd, maar ook toen hij vier weken oud was, ging ik weer aan de slag. Dan nam ik hem mee en klanten hadden daar begrip voor. Ik ben een workaholic, maar toch neem ik me voor om het straks in Nederland rustig aan te doen. We hebben een sociale huurwoning met urgentie gekregen en ik krijg een uitkering. Dus ik wil eerst focussen op mijn kind en daarna weer gaan werken.”

Hoe ben je zelf financieel opgevoed?

„Mijn vader heeft zijn school nooit afgemaakt, maar hij heeft altijd heel hard gewerkt. We gingen op reis, hadden een mooi huis. Dat heeft hij zelf opgebouwd. Mijn ouders hebben ons veel kansen gegeven. Mijn moeder is altijd extreem zuinig geweest – en dat is ze nog steeds. Misschien is dat de reden dat ik lekker ben gaan genieten, toen ik eenmaal veel geld ging verdienen.

Zelf ben ik altijd heel ondernemend geweest. Ik heb altijd eigen projecten gedaan en ik ben veel op reis geweest. Ik heb een jaar in Australië gewerkt en gewoond, ook in Frankrijk. En voor die tijd had ik een eigen sushibar in Arnhem. Voordat ik op reis ging, heb ik dat verkocht. Ik hou van ondernemen en als ik eenmaal een project start, dan verlies ik mezelf daar helemaal in. Ik kan mezelf goed staande houden en ik leer van het leven, maar je moet mij niet op school aan tafel achter een boek zetten. Uiteindelijk heb ik één mbo studie gedaan, dierverzorging. Daarna ben ik gaan werken.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Er werd niet echt over geld gesproken. Mijn moeder had de controle over het geld, maar wilde vooral niets uitgeven. Als mijn zus en ik wel iets wilden uitgeven, dan moesten we dat direct verantwoorden, of we kregen op onze donder. Ik respecteer haar filosofie, maar ik sta er zelf compleet anders in. En natuurlijk begrijp ik dat er dingen kunnen gebeuren en je daarom altijd een buffer moet hebben. Zelf heb ik momenteel 15.000 euro achter de hand, maar je kunt ook morgen ziek worden en doodgaan. Daarom vind ik dat je moet genieten van wat er binnenkomt.”

Afgelopen 4 jaar heb je genoeg verdiend, waar heb je geld aan uitgegeven?

„Ik begeef me in de hogere sociale kringen, dus ik heb veel gedineerd bij locaties als SOHO House. We gingen vaak brunchen, naar rooftops met zwembaden, ik ging drie keer per jaar op vakantie. Voor zo’n brunch ben je al gauw 60 tot 80 pond kwijt. En ik bestel onbeperkt Uber Eats, shop op Amazon. Soms is dat natuurlijk wat onverantwoord, maar het kon allemaal en daarnaast kon ik ook nog sparen en een buffer opbouwen.”

Stelling: met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Zeker. 1000 euro is toch veel geld, voor iedereen. Of je nu 1000 euro extra hebt om de rekeningen te betalen, of om extra leuke dingen van te doen, dat maakt niet uit. Voor mij zou dat gelden en ik denk dat dat voor iedereen geldt.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Ja, dat denk ik wel. Ik had klanten die dure auto’s als een krant kochten. Sociaal contact is ook lastiger, omdat je nooit weet waar mensen op uit zijn.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, zeker. De afgelopen jaren heb ik ontzettend genoten en ik genoot nog wel het meest als ik anderen kon meenemen en dan voor hen kon betalen. Of om familie of vrienden mee te nemen naar een exclusief restaurant. En ik heb veel moeite gedaan voor mooie cadeaus voor mensen om mij heen. Ik heb vriendinnen meegenomen op vakantie. En nu wil ik natuurlijk alles doen voor mijn zoon. Ik ben het allergelukkigst als ik kan delen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Jawel. Geld neemt in ieder geval een hoop zorgen weg. Met genoeg geld hoeven je kinderen niet gedwongen naar een oppas of opvang, je kunt je kinderen meenemen op vakantie. Je kunt leuke kleren kopen, in de supermarkt hoef je niet te rekenen. Je hoeft je minder zorgen te maken als er geld is. Maar ik heb ook gezien dat geld niet automatisch gelukkig maakt. Het gaat erom hoe je je vanbinnen voelt, niet hoe je er van buiten uitziet.

Voor veel mensen is geld heel gevoelig. Afgelopen jaren heb ik ook geleerd dat het oké is om te zeggen: ik hou van geld, geld houdt van mij. Het gaat niet om het geld zelf, maar wel om de ervaringen die je jezelf kunt geven dankzij het geld. Ik hoop dat de volgende generatie minder benauwd met geld zal omgaan.”

