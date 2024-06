Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘De man waarmee ik zoende, bleek twee keer zo oud te zijn als ik’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Jill (28), die opbiecht dat ze met een man heeft gezoend die – zo bleek later – twee keer zo oud was als zij.

„Het was zo’n avond met vriendinnen waar je later nog vaak aan terugdenkt – inmiddels alweer een paar maanden geleden. Mijn beste vriendin Mylena was jarig en we begonnen de avond met een chic diner met cocktails. Daarna bezochten we een hippe nachtclub en rond vier uur ’s nachts eindigden we in een bruine kroeg met karaokebar, waar de ene na de andere bezoeker meezong (of eerder schalde) met foute hits. En ja, natuurlijk deden mijn vriendinnen en ik minstens zo hard mee.

Dubbele lading

Voor mij was het een avond met een dubbele lading, want mijn ex en ik waren net uit elkaar. Onze relatie had twee jaar geduurd, maar uit het niets zei hij dat hij zich nog niet wilde settelen en koos hij het hazenpad. Ik zag juist een toekomst met hem samen, dus was ontzettend verdrietig, gekwetst en ronduit boos. Deze stapavond kwam als geroepen: ik kon lekker dansen en mijn verdriet even vergeten. ‘Wie weet spot je nog wel een leuke man’, knipoogde Mylena vooraf nog. Maar dat was wel het laatste waar ik aan dacht – ik was de mannen juist even helemaal beu.

Maar goed, ik stond dus mee te blèren op een plaat van Mart Hoogkamer toen ik vanuit mijn ooghoek een man zag die me van top tot teen bekeek. Wat een knapperd, dacht ik meteen. Noem het overmoedigheid, maar ik trok de stoute schoenen aan en besloot een praatje met hem aan te knopen. Een diepgaand gesprek? Zeker niet, hij had nogal een vlotte babbel waar ik normaal gesproken zo doorheen zou prikken. Maar ik was vooral gefascineerd door zijn diepblauwe, heldere ogen die dwars door me heen keken.

Of het nou de wijn was of die blauwe ogen, dat weet ik niet. Maar voor ik het wist stonden we ongegeneerd met elkaar te zoenen. Mijn vriendinnen joelen natuurlijk, maar het kon me niks schelen – we waren er zeker nog tot in de vroege uurtjes en al die tijd was ik bij die man.

Opgebiecht: hij bleek véél ouder

Maar goed, toen was het écht tijd om te gaan en moest ik afscheid nemen van deze knappe verschijning, maar niet voordat hij zijn telefoon aan me had gegeven zodat ik mijn nummer erin kon zetten. Inmiddels waren de lichten aangegaan en zag ik wel dat deze man iets ouder was dan ik, maar ik had geen idee wát zijn leeftijd precies was.

‘Jij bent in de veertig toch?’, vroeg ik terwijl ik mijn nummer intoetste. ‘Nee schat, ik ben 56 jaar. Maar heel jong van geest’, knipoogde hij erachteraan. Op dat moment begon mijn hoofd te duizelen – ik was meteen nuchter. Oh my god, dacht ik, deze man had serieus mijn vader kunnen zijn! Hoe héb ik dit niet kunnen zien?

Ik had echt geen zin om met deze man, die het overduidelijk wel zag zitten, heen en weer te appen. In een helder moment besloot ik de laatste vier cijfers van mijn nummer te verwisselen. Niet chic nee, maar goed, ik zag hem hierna toch nooit meer. Ik riep dat ik nu echt naar huis moest en rende gauw achter mijn vriendinnen aan. Alleen aan Mylena durfde ik het een dag later op te biechten – ze kwam niet meer bij van het lachen. En inmiddels kan ik de humor er zelf ook wel van inzien. Ach, het is een leuke anekdote voor later. Al denk ik niet dat ik ’m verder nog aan iemand anders opbiecht, daarvoor vind ik het te gênant.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

