Win weekendkaartjes voor het razendpopulaire Rock Werchter

Altijd al Avril Lavigne, Zara Larsson, Nothing But Thieves en Foo Fighters willen zien optreden? Dan is dit je kans. Metro mag van festival Rock Werchter namelijk weekendkaartjes weggeven aan een paar duo’s.

Rock Werchter is al sinds het begin – in 1975 – een begrip. Het festival maakt er een erezaak van om elk jaar weer met de beste en meest boeiende line-up uit te pakken. De groten der aarden strijken er neer en de tickets zijn vrijwel elk jaar stijf uitverkocht – er zijn op dit moment nog slechts een paar tickets te koop. Maar jij kunt er gratis bij zijn, omdat Metro deze week 25 jaar bestaat!

Win kaartjes voor Rock Werchter

Zoals genoemd klimmen grote namen op het podium, naast de al eerder genoemde artiesten zijn dat bijvoorbeeld The Kooks, Parcels, Snow Patrol, Tom Odell en Froukje. Kort gezegd: voor ieder wat wils.

Het festival vindt plaats in het plaatsje Werchter (duh) in België. We geven een combiticket weg, daarmee krijg je toegang tot het hele weekend. Verblijf en vervoer moet je wel zelf regelen. Houd daar dus rekening mee. Maak je agenda voor 4 tot en met 7 juli vrij, trommel je beste vriend(in) op en maak je klaar voor dit toffe festival.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker één van de kaartjes voor Rock Werchter winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met zondag 23 juni, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

