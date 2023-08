Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van de vrijdagmiddagdip? Volgens onderzoek bestaat het écht

Vrijdagmiddagen: het zijn vaak niet de meest productieve middagen in een werkweek. Het is bijna weekend, maar toch nog niet helemaal… Maar is dat een valide reden om minder productief te zijn? Ja, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van de Texas A&M University of Public Health.

Twee jaar lang verzamelden de onderzoekers data van een Texaans kantoor. In het onderzoek vonden ze objectief bewijs voor deze ‘vrijdagmiddagdip’.

Minder werkactiviteit op vrijdag

De onderzoekers analyseerden data van de werknemers van 1 januari 2017 tot 31 december 2018. Om te kijken of de werknemers in de ochtend productiever waren dan in de middag, keek het team naar typesnelheid, typefouten en muisactiviteit. Vervolgens vergeleken ze deze uitkomsten met resultaten van andere dagen en andere tijdstippen, in de hoop bepaalde patronen te ontdekken.

En die patronen vonden ze. „We ontdekten dat het computergebruik tijdens de week toenam en vervolgens aanzienlijk daalde op vrijdag”, zegt Taehyun Roh, assistent-professor bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, over het onderzoek. „Mensen typten meer woorden en hadden meer muisbewegingen, muisklikken en scrollen elke dag van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag hadden ze allemaal minder van deze activiteiten.”

Bovendien, meent Roh, nam het computergebruik elke middag af, vooral op vrijdagmiddag. „Medewerkers waren ‘s middags minder actief en maakten ‘s middags meer typefouten, vooral op vrijdag”, aldus de onderzoeker. „Dit komt overeen met vergelijkbare bevindingen dat het aantal taken dat werknemers voltooien gestaag toeneemt van maandag tot en met woensdag en vervolgens afneemt op donderdag en vrijdag.”

Flexibele werkafspraken

Maar dip of geen dip: ook op vrijdag moet er gewoon gewerkt worden. Daarvoor hebben de onderzoekers een aantal tips, vooral aan de werkgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flexibele werkafspraken, zoals hybride werken of een vierdaagse werkweek.

„Andere studies hebben aangetoond dat degenen die thuis werken of minder dagen werken, minder stress hebben door woon-werkverkeer, politiek op het werk en andere factoren, en dus meer werkplezier hebben”, aldus Mark Benden, hoofd van de afdeling Volksgezondheid Milieu en Arbo. „Deze regelingen geven werknemers meer tijd met hun gezin en verminderen zo werk-gezinconflicten, en geven hen ook meer tijd voor lichaamsbeweging en vrijetijdsactiviteiten, waarvan is aangetoond dat ze zowel de fysieke als de mentale gezondheid verbeteren.”