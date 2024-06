Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel contant geld mag je belastingvrij in huis hebben? En is dat überhaupt een goed idee?

Het kan verleidelijk zijn om je geld thuis in een oude sok te bewaren. Maar hoeveel belasting betaal je daar eigenlijk over? En is het verstandig?

Of contant geld gaat verdwijnen is, de laatste jaren voer voor discussie. Toch is het aantal winkeliers en dienstverleners dat contant geld accepteert, vorig jaar onveranderd gebleven.

Hoeveel geld mag je belastingvrij in huis hebben?

Er is allereerst géén limiet hoeveel contant geld je in huis mag bewaren. Dat mag zoveel zijn als je wilt (of het slim is, komen we zo op terug), maar boven een bepaald bedrag moet je het wél opgeven bij je belastingaangifte. Let op: ook cadeaubonnen tellen mee als de waarde samen met het contante geld boven de limiet uitkomt.

Als je alleenstaand bent, moet je in 2024 vanaf 653 euro aan contant geld belasting betalen. Heb je een fiscaal partner, dan ligt het bedrag op 1306 euro.

Is contant geld huis thuis bewaren handig?

Dan de vraag: is het überhaupt een goed idee om thuis contant geld te hebben? Karin Radstaak, woordvoerder van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), adviseert om thuis in ieder geval een klein bedrag voor noodgevallen te hebben. „Mochten de systemen uitvallen, dan kun je in ieder geval boodschappen doen en benzine halen.”

Officieel adviseert Nibud om een bedrag van 50 euro achter de hand te hebben, maar volgens Radstaak is dat al wat verouderd door inflatie. „Maar het ligt ook een beetje aan wat je zelf onder een ‘noodgeval’ rekent. Wil je echt alleen de belangrijkste boodschappen halen of bijvoorbeeld ook een biertje en een hapje?”

Te veel contant geld thuis hebben liggen is volgens Radstaak niet verstandig. „Waarom zou je het willen? Het staat veel veiliger op een rekening. Als de bank omvalt, is je geld tot 100.000 euro verzekerd. Thuis is er een groter risico dat er iets mee gebeurt. Het kan in brand vliegen, kwijtraken, gestolen worden of in de wasmachine belanden. Als er wat mee gebeurt, dan ben je het kwijt. Dan kun je het beter in een kluis bij de bank leggen dan onder je matras.”

Als je thuis geld spaart, valt dit in principe wel onder je inboedelverzekering. Over het algemeen wordt er maar tot een bepaald bedrag vergoed. Wat je terugkrijgt kan daardoor vies tegenvallen. Hoeveel dit precies is, hangt af van de verzekeraar.

