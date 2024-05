Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#356 ‘Dit is geen dramatische film, dit zijn echte beelden’

Maud en Gio hebben een druk weekend gehad door de verjaardag van Liam. Op moederdag wordt Maud niet alleen verrast met een mooie ring, Gio heeft nog iets bedacht. Hij gaat namelijk in therapie om de paniekaanvallen en het verdriet over zijn overleden ex te verwerken.

In de tussentijd lijkt Gio actief bezig om zijn mentale gezondheid op orde te krijgen. Als we tijdens een heerlijke zomeravond op het balkon zitten, komt hij ineens met zijn laptop aan. „Maud?”, ik hoor een twijfel in zijn stem. „Ik zou je graag iets willen laten zien…”, zegt hij terwijl hij zijn laptop openklapt en dicht bij me komt zitten. „Ik denk dat het goed is voor mijn verwerking, maar ik wil jou erbij betrekken. Jij bent mijn vrouw, de moeder van mijn zoon, maar ik weet niet of je dit wel wil.”

Zonder dat ik ook maar iets heb gezien, krijg ik al kippenvel. En dat terwijl het sinds lange tijd ‘s avonds niet zo warm is geweest. De afgelopen jaren heb ik best wat foto’s voorbij zien komen van Gio’s overleden ex, maar video’s hield hij altijd afzijdig. Alsof bewegend beeld de herinnering nog pijnlijker zou maken.

Liefde spat er vanaf

„Tuurlijk”, zeg ik, terwijl ik mijn hand op zijn been leg. Dan volgt er een video van Gio en zijn ex. Ik zie beelden van een vrolijke meid die een wandeling maakt op het strand, het zwembad induikt en een poging doet om de Griekse sirtaki te dansen. Beelden van Gio die in de camera vertelt hoe gek hij op haar is en wat voor plannen ze in de toekomst hebben. „Eerst nog naar Azië, we gaan naar Japan en Borneo en daarna reizen we door naar Marokko en dan misschien een paar maanden naar Portugal, om daar te werken? En dan kun je me mooi ten huwelijk vragen!”, zegt zijn ex lachend.

Ik voel een brok in mijn keel en een steen in mijn maag. Ik kijk niet naar een dramatische film, dit zijn echte beelden. Beelden van Gio en zijn ex-vriendin. De liefde spat er vanaf. Een jong stel vol met dromen en zonder zorgen. Ik zie een prachtige, vrolijke, spontane en slimme meid. En ze is er niet meer. Ik wil iets zeggen, maar het lukt me niet. Er zit een brok in mijn keel en ik kan de juiste woorden niet vinden.

Ook Gio’s blik is anders op de beelden, meer onbevangen, hij heeft iets speels, onbezorgds in zijn ogen. Dan staat Gio op naar de keuken om een glas water te pakken. Ik volg hem direct en sla mijn armen om hem heen. „Kom maar, ik ben er voor je.” Meer kan ik niet zeggen. Vervolgens blijven we elkaar wel vijf minuten omhelzen.

Het is alsof Liam aanvoelt dat er iets niet goed zit, want die begint ineens te huilen. En dat terwijl hij de laatste tijd ‘s avonds juist zo goed doorslaapt. Gio loopt direct naar zijn kamer toe. Ik laat hem maar even, maar als ik twintig minuten later ga kijken, zie ik dat Gio in slaap is gevallen op de slaapbank.

Geen oog dicht

Voorzichtig maak ik Gio wakker. Hij geeft me een kus en vertrekt dan direct naar onze slaapkamer om daar verder te slapen. Zelf doe ik die avond geen oog dicht. Ik blijf de beelden van Gio en zijn overleden vriendin maar voor me zien. Het raakt me diep en ik heb zo te doen met Gio dat hij dit gemis en verdriet op jonge leeftijd met zich mee moet dragen.

Ondertussen lees ik online wat verhalen over hoe je met het verlies van een geliefde moet omgaan op jonge leeftijd. Uiteindelijk zie ik het 03.00 uur worden en besluit ik maar wat vakantie inspiratie op te doen om mijn gedachten te verzetten.

De volgende ochtend word ik doodmoe wakker. Gio is al naar werk. Ik heb een interview en zou daarna even gaan lunchen met Charlie. Eigenlijk wil ik de lunch verplaatsen, want ik heb zat andere dingen te doen.

Ik app Charlie om te vragen of ze ook later deze week tijd heeft. „Nou, ik wil je eigenlijk heel graag iets vertellen, dus liever vandaag! Het hoeft niet lang te duren”, appt ze terug.

Maud (25) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio, ze hebben samen een zoontje: Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

