Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn ex probeerde 18K te stelen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 41-jarige Angela, die door artrose in de nek niet meer kan werken.

Naam: Angela

Beroep: arbeidsongeschikt

Woonsituatie: woont in een recreatiewoning

Netto inkomen: 1200 euro IvA uitkering

Geld maakt (niet) gelukkig

In oktober is Angela 2 jaar geleden volledig afgekeurd. Ze heeft jarenlang gewerkt in de schoonmaak en heeft altijd last van haar nek gehad. Tot het op een dag niet meer ging. „De pijn heeft me letterlijk en figuurlijk genekt.”

Angela woont alleen. Haar dochter van 23 is net uit huis en binnenkort wordt Angela oma. Eerder woonde ze samen met haar partner, maar toen de relatie over was, kon zij het huis niet meer betalen. Ze heeft het huis verkocht en een chalet teruggekocht. Eigenlijk is het een recreatiewoning, maar ze woont daar permanent.

Red je het met de uitkering?

„Ik ben alleen, dus qua kosten heb ik niet zoveel lasten te dragen. Het vorige huis is goed verkocht en met de overwaarde heb ik mijn chalet kunnen kopen. Per maand betaal ik nu 319 euro aan woonlasten, daar zit het water er gas ook bij inbegrepen. Maar mijn zorgverzekering is wel duur, ik zit altijd snel over het eigen risico heen.

Per maand betaal ik nu 319 euro aan woonlasten.

Het scheelt dat ik niet zo’n grote eter ben. Nu mijn dochter uit huis is, merk ik dat aan de boodschappen. Maar op zich ben ik tevreden. Ik heb ook een periode op kantoor gewerkt, toen zat ik even niet in de schoonmaak. In die tijd had had ik 2000 euro te besteden, dat was een heel ander verhaal.”

Hoe pak je het financieel aan?

„Eerst betaal ik de vaste lasten. Ik moet zeggen dat ik ook wel een tijdje als een God in Frankrijk heb geleefd. Ik heb een reis gemaakt met mijn dochter. Ik ben blij dat ik het gedaan heb zoals ik het gedaan heb. Nu moet ik het doen met wat ik heb, als het op is, is het op. Kleding kopen is bijvoorbeeld lastig, daar moet ik echt over nadenken.

En de boodschappen zijn veel duurder geworden. Als ik voor 40 euro boodschappen doe, denk ik soms weleens: wat heb ik nou gekocht? Het scheelt dat ik thuis gelukkig ben, er komen lieve mensen langs. Sommige dingen zijn niet meer zo belangrijk, na alles wat ik heb meegemaakt.”

Wat heb je meegemaakt?

„In 2021 ontdekte ik dat mijn ex mijn handtekening had vervalst onder de afkoop van onze levensverzekering. Dat is wel een stressperiode geweest. Het ging om 18.000 euro die hij had laten uitkeren. Na twee jaar vechten met een advocaat heb ik het geld teruggekregen. Mijn ex had een jongen die bij het verzekeringskantoor werkte mijn handtekening laten vervalsen.

Op een gegeven moment werd er bij mij aangeklopt en gingen alle alarmbellen af. Ik kreeg een brief dat ik een kopie van mijn paspoort moest opsturen. Dat deed ik via de mail, na twee weken zouden ze contact met mij opnemen. Uiteindelijk ben ik zelf gaan bellen en bleek dat het geld was uitgekeerd aan mijn ex.”

Hoe was dat voor jou?

„We zijn 15 jaar getrouwd geweest. Ik was 17 jaar oud toen ik mijn ex leerde kennen, dan denk je dat je elkaar volledig kunt vertrouwen, maar dat blijkt dan niet te kloppen. Daar kies je natuurlijk niet voor, voor zo’n situatie. Het heeft me een hoop stress opgeleverd. Daar kwam bij dat ik me ook niet goed voelde, stress helpt daar niet bij. Later was er ook bij toeval iets ontdekt op mijn schildklier. Dat gaf nog meer stress, maar gelukkig heb ik net gehoord dat het een goedaardige tumor blijkt te zijn.”

Je bent afgekeurd. Hoe vind je het om niet meer te werken?

„Ik zit niet graag stil, maar ik moet leren ‘nee’ zeggen. Vroeger zei ik overal ‘ja’ op, terwijl ik dan later dacht: dit gaat helemaal niet. Dan stel je jezelf steeds teleur. Ik ben natuurlijk nog jong en ik heb altijd geleerd dat je moet werken voor je geld. Op mijn 12e had ik een krantenwijk met mijn broer. Ik heb altijd baantjes gehad.

Op mijn 12e had ik een krantenwijk met mijn broer

Nu rommel ik in thuis, ik wandel elke dag, ik zorg dat ik in beweging blijf. Mijn wereld is veel kleiner geworden en ik mis het om naar mijn werk te gaan. Daar was ik constant met mensen in contact. Op het laatst werkte ik in de thuiszorg, dan bouw je een band op. Nu maak ik met iedereen om mij heen een praatje. En mijn dochter heeft net veel was voor de kleine gebracht, dus dan ga ik dat wassen.”

Vind je het belangrijk een buffer achter de hand te hebben?

„Ja, ik heb nog een klein buffertje voor noodgevallen. Maar uiteindelijk wil ik naar een huurhuis. Dan kan ik dit verkopen en heb ik het geld van de verkoop als buffer. Spaarcentjes heb ik altijd wel gehad, dat geeft een veilig gevoel.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, natuurlijk, dat geeft rust. Dan kun je doen wat je wilt, zonder daarover na te denken. Nu moet ik toch kijken of er ruimte is. Even op een terrasje zitten, dat soort kleine dingen zijn dan makkelijker. Maar tegelijkertijd weet ik ook meer dan ooit: mijn gezondheid is belangrijker dan geld.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, om me heen zie ik ook mensen die het financieel niet breed hebben. Zelf hou ik bijvoorbeeld van koken, als ik dan kook, stuur ik anderen even een appje dat ze een hapje mogen komen halen. Ik kan toch niet koken voor één persoon, dus zoiets deel ik graag.

En toen ik mijn huis verkocht, had ik best een overwaarde. Mijn vader houdt van lekkere koffie, toen heb ik een espresso apparaat bij hem thuis laten bezorgen, zonder dat hij het wist. Hij was enorm verrast, zoiets vind ik heel leuk om te doen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het leven is makkelijker als er geld is. Maar de gezondheid van je kinderen en naasten is veel belangrijker

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties