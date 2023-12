Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het Woord van het Jaar 2023: ‘Nog nooit van graaiflatie gehoord’

Het Woord van het Jaar 2023 is graaiflatie. Dat hebben hoofdredacteuren Ton den Boon en Ruud Hendrickx van de Van Dale vandaag bekendgemaakt. Het woord betekent volgens Van Dale ā€ž(de) inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument om hun winst op peil te houden of te verhogenā€.

Het woord eindigde ook in Belgiƫ op nummer 1.

Graaiflatie

Het woord graaiflatie is niet nieuw, maar trok in het voorjaar grote populariteit nadat was gebleken dat multinationals over 2022 flinke winsten hadden gemaakt door forse prijsstijgingen door te berekenen aan consumenten.

Begin mei concludeerde de Rabobank volgens de NOS dat de prijzen inderdaad meer waren gestegen dan nodig, maar dat de bank niet wilde spreken van graaiflatie.Vreugdebier en nepobaby

Als tweede is vreugdebier geĆ«indigd, nepobaby staat op plek drie. Er werden bijna 15.000 stemmen uitgebracht en liefst 65 procent daarvan ging naar graaiflatie. Van Dale had tien woorden genomineerd op basis van inzendingen van het Nederlandse publiek. Dat waren naast de top 3 bestuursschaamte, hittefit, sportfluencer, TikTokjustitie, treitertaks, wokewashing en x’en.

Meningen verdeeld

Over het woord graaiflatie als Woord van het Jaar zijn de meningen verdeeld. ā€žEINDELIJK. Wat begon met ā€žnatuurlijk proces” en ā€žpijn verdelen” valt officieel niet meer te ontkennenā€, schrijft een persoon op X. Maar een ander vindt het weer helemaal niets: ā€žEn ik die dacht het ondertussen kristalhelder was dat WANBELEID hĆ©t woord van 2023 was.ā€



EINDELIJK. Wat begon met "natuurlijk proces" en "pijn verdelen" valt officieel niet meer te ontkennen. #GRAAIFLATIE https://t.co/JhgsW21u2r — Ron Meyer (@MeyerRon) December 19, 2023



En ik die dacht het ondertussen kristalhelder was dat WANBELEID hĆ©t woord van 2023 was šŸ¤·ā€ā™‚ļø "Graaiflatie" is Woord van het Jaar 2023: "Het zegt iets over de economische situatie van nu"https://t.co/YsmctJvBqH — Pieter Boudry (@BoudryPieter) December 19, 2023



ā€˜Graaiflatieā€™ is het woord van het jaar. Alleen heeft het geen economische inhoud. Bedrijven anticiperen en kostenverhogingen zijn essentieel om overeind te blijven. Zodra die kostenverhogingen overdreven worden, gaan ze automatisch gecorrigeerd worden naar beneden toe. — Jurgen Vluijmans (@jvluijmans) December 19, 2023



Werkelijk nog nooit van "graaiflatie" gehoord.. — marcel5912 (@mg5912) December 19, 2023

Klimaatklever

De titel wordt jaarlijks uitgereikt en de verkiezing bestaat sinds 2007. Het gaat om woorden die afgelopen jaar ineens opdoken en dus verband houden met de actualiteit van 2023. Vorig jaar won klimaatklever. Een ā€˜klimaatkleverā€™ is volgens Van DaleĀ een ā€žactivist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiekā€.

Het woord ā€˜zevenvinkerā€™ eindigde vorig jaar op plek twee en ā€˜energietoerismeā€™ op plek drie. Naast de top 3 ging het om spijtgezin, emojibaby, bofbelasting, boektokken, needlespiking, prijzenpijn en stopbonus.

Er zijn overigens ook woorden die we vaak verkeerd uitspreken…

