Emotionele Johnny de Mol in laatste uitzending HLF8: ‘Uitgeschreeuwd van plezier, en soms ellende’

De laatste uitzending van de SBS-talkshow HLF8 is aangebroken. Daarin was een emotionele Johnny de Mol te zien die afscheid moest nemen van het programma, die hij sinds 2021 presenteerde. „Ik had het niet willen missen.”

De laatste uitzending werd bekeken door 386.000 mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Daarmee weet de talkshow, gepresenteerd door Johnny de Mol, geen plek te veroveren in de top 25 van de best bekeken programma’s.

Caroline van der Plas over einde HLF8

Aan tafel bij de laatste uitzending van HLF8 zaten BBB-voorzitter Caroline van der Plas, Filemon Wesselink, Belgische politica, psycholoog en seksuoloog Goedele Liekens, politiek verslaggever Merel Ek, Maik de Boer, Fred Teeven en schrijfster Heleen van Royen. Aan Van der Plas de vraag of ze HLF8 nieuw leven in kan blazen mocht ze ooit premier worden. „Volgens peilingen van Maurice de Hond, die even alle talkshows is afgegaan, scoorde je bij HLF8 het hoogste om premier te worden: 45 procent. Dus ook voor jou is het een domper dat het programma stopt.”

„Rutte en Hoekstra zijn al bij me langs geweest, maar ik wil ook nog even met de John de Mol spreken hierover”, grapt Van der Plas. „Maar ik vind het echt jammer. Het is een hele leuke talkshow. Het is serieus, maar er kan ook gelachen worden. In sommige talkshows zie je dat helemaal niet, dan ben je meer depressief dan vrolijk als je dat gekeken hebt.” Heleen van Royen onderbreekt: „Als je ooit premier wordt, is de eerste handeling om HLF8 terug te krijgen.” Het publiek gilt en applaudisseert.

‘Lieve mensen, dit was het dan’

In de laatste minuten van de uitzending richt De Mol de laatste woorden van HLF8 tot het publiek. „Lieve mensen, dit was het dan. De afgelopen twee jaar zijn het beste te omschrijven als een waanzinnige rit in een spectaculaire achtbaan. Een rollercoaster met een grillig parcours. Hoge toppen, scherpe dalen en hier en daar een onverwachte looping. We hebben het uitgeschreeuwd van plezier, en soms van ellende. Niet te vergeten een klein schandaaltje, dat deed het ook altijd leuk voor de kijkcijfers.” De Mol bedankt zijn team: „Ik ga het missen en had het voor geen goud wíllen missen.”

Daarna richt De Mol zich tot zijn vrouw Anouk en hun kinderen. Daarbij raakt de presentator zichtbaar geëmotioneerd. „Zonder jullie geloof, liefde en geduld in mij had ik dit echt niet gekund.” De Mol sluit af: „Blijf lief voor elkaar.” Ook kijkers vinden het jammer dat HLF8 niet meer te zien zal zijn: „Foutje van John”, zegt een kijker bijvoorbeeld.



Dit was het dan… De allerlaatste uitzending van HLF8. Lieve kijkers, bedankt! En om hem op z'n Johnny's af te sluiten: wees lief voor elkaar 💛#HLF8 pic.twitter.com/Oqzs4wUVFR — HLF8 (@Hlf8Live) April 7, 2023



Jammer dat dit programma stopt, was leuk om naar te kijken, foutje van John #hlf8 — Graham Hickford (@g_hickford) April 7, 2023



Echt jammer dat het stopt. #hlf8 — Ginn🐧 Barend (@Ginbrnd) April 7, 2023

Ongewenste resultaten

Een maand geleden werd bekend dat HLF8 moest stoppen vanwege „ongewenste resultaten”. De Mol was met de talkshow voor het eerst te zien in de zomer van 2021. Ook Hélène Hendriks, Leonie ter Braak en Sam Hagens presenteerden de talkshow recent. De Mol was even afwezig als presentator omdat hij in april 2022 zijn werkzaamheden neerlegde vanwege beschuldigingen van wangedrag.

De uitzending van HLF8 terugkijken? Dat kan hier.