In deze stad vind je de goedkoopste studentenkamer (en in deze stad betaal je het meest)

Studenten die op zoek zijn naar een kamer in Amsterdam, moeten flink in de buidel tasten. Wageningen is daarentegen de meest budgetvriendelijke woonplaats voor studenten, blijkt uit onderzoek van verhuursite Kamernet. Dit is de gemiddelde huurprijs per studentenstad.

Hoewel het voor veel studenten onmogelijk lijkt een spaarbuffer op te bouwen, lukt het sommige thuiswonende studenten wél. Zo heeft pabo-student Karel een buffer van 36.000 euro opgebouwd.

Stijgende huurprijs studentensteden

De prijzen voor een studentenkamer blijven stijgen, blijkt uit een verhuurrapportage van Kamernet. Gemiddeld betaalden studenten in 2023 een bedrag van 551 euro per maand voor een kamer. Ten opzichte van 2021 betekent dat een stijging van 17,6 procent. In vergelijking met 2022 is de stijging relatief klein: 1,1 procent.

Deze algemene prijsstijging is een gemiddelde van de prijsveranderingen in de 23 grootste studentensteden van Nederland. En terwijl de prijzen stijgen, neemt het kamertekort onder studenten in Nederland toe.

Landelijke prijsverschillen

In de praktijk zijn de verschillen tussen steden groot: in Amsterdam betalen studenten de hoogste prijs en in diezelfde stad vond ook de grootste prijsstijging plaats. Waar een kamer in Amsterdam in 2022 nog werd aangeboden tegen een gemiddelde verhuurprijs van 791 euro, steeg dit bedrag in 2023 tot 948 euro. Een stijging van 19,9 procent in een jaar.

Leeuwarden kende de kleinste prijsstijging over diezelfde periode. Daar ging de prijs van een kamer met gemiddeld 0,7 procent omhoog.

De gemiddelde huurprijs per studentenstad

In onderstaande tabel vind je de gemiddelde prijs van een studentenkamer per stad, in volgorde van hoogste naar laagste prijs in 2023. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van ruim 150.000 woningen aangeboden via Kamernet.

Stad Prijs in 2023

(Percentuele stijging t.o.v 2022) Prijs in 2022

(Percentuele stijging t.o.v 2021) Prijs in 2021 Amsterdam 948 euro (19,9 procent) 791 euro (16,3 procent) 680 euro Haarlem 725 euro (6,8 procent) 679 euro (19,6 procent) 567 euro Utrecht 708 euro (14 procent) 621 euro (10,1 procent) 563 euro Den Haag 696 euro (12,8 procent) 617 euro (16,9 procent) 528 euro Rotterdam 672 euro (12,4 procent) 598 euro (10,7 procent) 540 euro Amersfoort 593 euro (9,4 procent) 542 euro (14,6 procent) 473 euro Alkmaar 568 euro (14,3 procent) 497 euro (2,9 procent) 483 euro Breda 557 euro (14,6 procent) 486 euro (13 procent) 430 euro Den Bosch 557 euro (12,3 procent) 496 euro (7,8 procent) 460 euro Leiden 518 euro (15,9 procent) 447 euro (3,5 procent) 432 euro Nijmegen 517 euro (4,4 procent) 495 euro (17,9 procent) 420 euro Arnhem 514 euro (10,1 procent) 467 euro (14,5 procent) 408 euro Eindhoven 502 (10,8 procent) 453 euro (2,5 procent) 442 euro Tilburg 493 euro (5,6 procent) 467 euro (20,7 procent) 387 euro Maastricht 481 euro (2,8 procent) 468 euro (12,8 procent) 415 euro Groningen 480 euro (7,1 procent) 448 euro (14,6 procent) 391 euro Zwolle 471 euro (8,8 procent) 433 euro (8 procent) 401 euro Delft 469 euro (14,1 procent) 411 (-2,1 procent) 420 euro Deventer 461 euro (13,5 procent) 406 euro (14 procent) 356 euro Ede 426 euro (15,4 procent) 369 euro (3,1 procent) 358 euro Leeuwarden 420 euro (0,7 procent) 417 euro (12,7 procent) 370 euro Enschede 361 (5,9 procent) 341 euro (3,3 procent) 330 euro Wageningen 359 euro (9,8 procent) 327 euro (-6,3 procent) 349 euro

Gemiddelde huurprijs studentensteden per vierkante meter

Naast de gemiddelde kamerprijs heeft de verhuursite ook onderzoek gedaan naar de gemiddelde prijs per vierkante meter. Waar krijg je het meeste waar voor je geld? In Amsterdam is de gemiddelde prijs per vierkante meter gelijk aan een bedrag van 54 euro. In Wageningen – met tevens de laagste gemiddelde kamerprijs – is de vierkante meterprijs het laagst. Daar betaal je gemiddeld zo’n 20 euro per vierkante meter.

Reacties