Opvoedvraag: ‘Ik wil een luxe kerstdiner, maar mijn kinderen lusten niets’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Daisy: „Ik wil een luxe kerstdiner, maar mijn kinderen lusten niets.”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Ik ben ontzettend dol op Kerstmis. Vanaf september draai ik al kerstmuziek en het liefst haal ik zo snel mogelijk een kerstboom in huis. Ook vier ik kerst graag uitbundig. Ik trek een prachtige glitterjurk aan en dof me op. Ook mijn twee kinderen van 4 en 6 zien er op en top feestelijk uit. Daarbij hoort natuurlijk ook een chique diner, met het liefst 4 of 5 gangen. Het enige probleem is dat mijn kinderen bijna niets lusten. Ja, de standaard Hollandse pot, maar geen exclusieve hapjes en gangen. Ik vind dat dit de hele sfeer bederft. Wat kan ik doen?

-Daisy”

Het antwoord

„Hai Daisy,

We kunnen elkaar de hand schudden, ik ben namelijk ook dol op Kerstmis. Het is een prachtige feestdag, die behalve om veel glitters ook draait om warmte, liefde en samenzijn.

Zelf vind ik het vooral belangrijk dat iedereen het gezellig heeft en het naar zijn zin heeft. Dus waarom je kinderen verplichten tot spannende, moeilijke gerechten die weerstand oproepen? Het wordt er op die manier niet bepaald gezelliger op aan tafel.

Ik zou daarom kiezen voor een speciaal kindermenu, het leukste is het om je kinderen daarin mee te laten bepalen. Dat vinden ze vast onwijs leuk en het zorgt voor veel voorpret.

Struin samen het internet af of blader door kookboeken of tijdschriften. Geheid dat jullie samen wat leuke en lekkere recepten kunnen vinden, die feestelijk en kindvriendelijk zijn. Zelfs al is het niet super gezond, het is maar één keer per jaar kerst, toch?

En al willen ze gewoon stamppot of pizza, ook daar kun je iets feestelijks van maken. Zo scheelt de opmaak van een gerecht al de helft. Geloof me, zelfs van een pizza kun je een feestelijk gerechtje maken.

Bovendien is iedereen op deze manier denk ik blij en vrolijk aan het kerstdiner, dus wat wil je nog meer?

Succes!”

