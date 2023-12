Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental oorlog Gaza boven de 16.000, Israël telt 138 gijzelaars

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft in de Gazastrook aan 16.248 mensen het leven gekost, meldden de lokale autoriteiten dinsdag. Dat zijn er ruim driehonderd meer dan maandag werd gemeld.

Kort daarvoor tijd stelde Israël ook het aantal gijzelaars dat in Gaza vastzit naar boven bij. Het kantoor van de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu meldt dat er 138 mensen vastgehouden worden door Hamas, één meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat daarbij om iemand die eerder als vermist werd gemeld. Israël zegt dat de gijzelaars nog in Gaza zijn.

Een hooggeplaatste functionaris van Hamas zei tijdens een persconferentie dat de gevangenen niet zullen worden vrijgelaten of uitgeruild zolang Israël nog aanvallen uitvoert in Gaza. Osama Hamdan noemde premier Netanyahu „volledig verantwoordelijk” voor het welzijn van de Israëlische gijzelaars.

Het bestuur in de Gazastrook is in handen van Hamas. Internationale organisaties die actief zijn in het gebied, gaan ervan uit dat de officiële cijfers over slachtoffers over het algemeen betrouwbaar zijn.

ANP

