Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De goedkoopste rentetarieven en de invloed op je hypotheek

De afgelopen twee jaar heeft de hypotheekrente pieken en dalen gekend. Maar wat zijn momenteel de goedkoopste rentetarieven? En wat is de invloed op je hypotheek van de hypotheekrente anno 2023?

Overigens zijn er in Nederland ook nog wat parels op de woningmarkt te vinden. Zo kun je in de goedkoopste gemeenten nog een vrijstaande woning kopen voor 200.000 euro. Maar dat terzijde.

Waarom betaal je eigenlijk hypotheekrente?

Terug naar het begin. Als je jezelf eigenaar van een woning mag noemen of je bent van plan een koopwoning aan te kopen, is de kans groot dat je met een hypotheek te maken hebt of krijgt. Een hypotheek is een lening voor de aankoop van je woning.

Over die hypotheek wordt rente gerekend. Hypotheekverstrekkers lenen op hun beurt namelijk geld van centrale banken, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Deze centrale banken rekenen ook rente door aan de hypotheekverstrekkers. Zij betalen dus ook een rente. Of beter gezegd: die betaal jij.

Daarnaast maken hypotheekverstrekkers kosten en streven ze naar winst. Sluit jij een hypotheek af en betaal jij vervolgens rente aan de hypotheekverstrekker? Dat betekent voor de aanbieder een nieuwe inkomstenbron. Al met al is het een spel van de goedkoopste rentetarieven vinden, die je voor verschillende periodes kunst vastzetten. En uiteraard zitten er altijd addertjes onder het gras.

De goedkoopste rentetarieven bij 10 jaar vast

De hypotheekrente beweegt mee met de rest van de markt en de ontwikkeling van de zogenoemde kapitaalmarktrente. In onderstaande tabel vind je de rentetarieven van de goedkoopste aanbieders van dit moment, bij een rentevaste periode van 10 jaar.

Hypotheekverstrekker NHG 100 procent Rabobank (Energielabel A) 3,84 procent 4,45 procent Moneyou (Energielabel A) 3,88 procent 4,46 procent Tulp hypotheken 3.89 procent 4,98 procent ABN AMRO 3,91 procent 4,36 procent Florius 3,91 procent 4,44 procent LLoyds Bank 3,91 procent 4,25 procent Aegon 3,92 procent 4,36 procent Centraal Beheer 3,93 procent 4,39 procent

Nationale hypotheekgarantie

In bovenstaande tabel worden per aanbieder twee rentetarieven weergegeven. De kolom NHG verwijst naar het rentetarief bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Onder die voorwaarde heeft de hypotheekverstrekker garantie dat de hypotheek wordt terugbetaald.

Sluit jij een hypotheek af mét nationale hypotheekgarantie? Dan wordt jouw hypotheek onder bepaalde voorwaarden door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) terugbetaald aan de verstrekker, mits je aan de voorwaarden voldoet.

💡 Voorwaarden Nationale Hypotheekgarantie Om een hypotheek met NHG af te sluiten, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het aankoopbedrag van de woning is dit jaar maximaal 405.000 euro. In 2024 wordt dit verhoogd tot 435.000 euro. Ga jij verduurzamen? Dan loopt het bedrag in 2024 op tot maximaal 461.100 euro.

De woning moet het hoofdverblijf zijn.

Je hebt een identiteitsbewijs en/of verblijfsvergunning. Lees hier meer over de voorwaarden.

Schuld-marktwaardeverhouding

De 100 procent-kolom geeft de rente weer bij een schuld-marktwaardeverhouding van 100 procent. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld gelijk is aan de marktwaarde van de woning. Is de verhouding bijvoorbeeld 60 procent? Dan kun je korting krijgen op de hypotheekrente.

Rentetarieven en de invloed op je hypotheek

Maar wat betekenen al die schommelende rentetarieven nu voor de hoogte van je maximale hypotheek? Dat rekende de Hypotheker eerder uit. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een gezamenlijk bruto jaarinkomen van 75.000 euro. Jij verdient 45.000 euro en je partner 30.000 euro.

Eerder was de gemiddelde hypotheekrente nog 1,92 procent. Toen was de maximale hypotheek voor het stel in boven geschetste situatie gelijk aan 382.608 euro. Met een nieuwe rente van 3,85 procent, kunnen zij 366.621 euro lenen. Dat komt neer op een hypotheekdaling van 17.987 euro. Duidelijk, rentetarieven hebben een behoorlijke invloed op je hypotheek.

Dit artikel dient niet te worden geïnterpreteerd als financieel advies, maar biedt een indicatie. Wil jij persoonlijk advies? Maak dan een afspraak bij de hypotheekverstrekker.

Reacties