De Spaarrekening van Pascal (30): ‘Ik leende 30K van mijn moeder’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Pascal (30), die voor het eind van dit jaar 10.000 euro wilde sparen. Is dat gelukt?

Beroep: Technisch tekenaar

Nettoinkomen: 2550 euro

Woonsituatie: koopwoning samen met zijn vrouw

Wat staat er op je spaarrekening?

„Er staat 11.000 euro op onze gezamenlijke spaarrekening. Daarnaast hebben we allebei nog een privé potje. Bij mij staat daar 3000 euro op.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik ben blij dat ik die buffer heb. Dat is ook weleens anders geweest. Ik had mezelf als doel gesteld om voor het einde van dit jaar 10.000 euro te hebben gespaard voor wat financiële zekerheid. Dat is gelukt. Het mag natuurlijk altijd meer zijn, maar dat leek mij een realistisch streven.”

Naast de buffer heb je ook een koophuis. Hoe zit dat?

„In 2015 heb ik dit huis in mijn eentje gekocht. De markt was toen gunstig, voor 130.000 euro kon ik dit kopen. We zouden het nu kunnen verkopen voor 300.000 euro.

Voorlopig wil ik hier helemaal niet weg. Er staat nog 85.000 euro open van de hypotheek. Die rente is voor 10 jaar afgekocht tegen een gunstige prijs. Bovendien hebben we ook een nieuw huis nodig als ik dit huis zou verkopen. Voorlopig is het ruim genoeg. We hebben het helemaal naar ons zin verbouwd, dus we zitten hier goed.”

Hebben jullie daarnaast nog schulden?

„We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, dus alles is gedeeld. Om de verbouwing te realiseren heb ik 30.000 euro bij mijn moeder geleend. Van dat bedrag staat nu nog 6500 euro open. Ik ga het laatste jaar aan afbetaling in. Ik had dat geld liever niet van familie geleend en in eerste instantie zou ik het van de bank lenen. Maar omdat mijn vrouw niet op de hypotheek staat, was dat toch wat lastig.

We hebben alles goed afgesproken en binnen 4 jaar zou ik mijn moeder terugbetalen. De terugbetaling is straks een jaar eerder voldaan dan gepland.”

Zijn er daarnaast nog andere schulden?

„De hypotheekschuld natuurlijk en daarnaast staat er nog een studieschuld open van mijn vrouw. Zij heeft gestudeerd en maximaal bijgeleend. Daar hebben we een deel van de hypotheek mee afgelost. Daar staat nog een bedrag open van 18.000 euro.

Maak je je zorgen om die schulden?

„Inmiddels niet meer zo erg. Eerst was dat wel zo. Bij elkaar opgeteld was het toch een aardig bedrag dat openstond. Het leek heel lang te gaan duren voordat dat allemaal zou zijn afbetaald. Inmiddels verdienen we genoeg. Als we op de huidige voet verdergaan, hebben we alles over een jaar of 6 afbetaald.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„Ja, ik heb een Excel-bestand waarin ik alle inkomsten, vaste kosten en schulden op een rij zet. Sinds drie jaar houd ik dat allemaal bij en dat werkt heel goed. Ik zet daarin ook alle uitgaven op een rij en dat werk ik wekelijks of om de week bij.

Daardoor heb ik nu geen financiële zorgen. Eerder had ik niet echt spaargeld en ging het geld eruit zonder dat er werd gespaard. Nu gaat het veel beter.

Inmiddels weet ik precies waar het geld naartoe gaat. En als er een maand niet gespaard wordt, dan weet ik ook waarom dat zo is omdat ik inzichtelijk heb waar het geld dan naartoe is gegaan.”

Hoeveel geld sparen jullie per maand?

„Ik stort nu maandelijks 200 euro naar de spaarrekening en mijn vrouw tussen de 600 en 800 euro. Eerder studeerde zij nog, dus spaarde zij haast niet. En nu betaal ik meer aan de vaste lasten en spaart zij meer. Inmiddels verdient ze ook meer dan ik.”

Hebben jullie een nieuw spaardoel?

„Nee, eigenlijk niet. We gaan nog wat verder verbouwen aan het huis en begin volgend jaar krijgen we een kindje. Dus ik verwacht dat we dan wel een paar honderd euro extra per maand kwijt zullen zijn. Zo schat ik dat nu wel in.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je eigenlijk zou willen?

„Toch de boodschappen. Daar geven we maandelijks zo’n beetje 650 à 700 euro aan uit. Daar letten we gewoon niet op. We kopen wat we nodig denken te hebben en we bestellen ook maaltijden via HelloFresh. En we houden ook van een lekker wijntje, dus dan loopt het snel op. Tegelijkertijd is het ook niet per se een doel om daar iets aan te doen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nou, eigenlijk ben ik heel tevreden met hoe het nu gaat. We leven op ruime voet en het gaat heel lekker. Het spaargeld loopt op en de schulden worden minder. Soms realiseer ik me ineens dat er ook bijna 6000 euro per maand binnenkomt, daarvan gaat er ook weer een groot deel uit. Ik zou eigenlijk niets aan de huidige situatie willen doen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zorg dat je inzichtelijk maakt wat je inkomsten en uitgaven zijn. Dat is de enige manier waarop je weet waar je kunt bezuinigen. Met inzicht wordt het makkelijker om keuzes te maken.

Een tijd geleden ben ik zelf bijvoorbeeld dichter bij huis gaan werken. Ik had een mooie Volvo, maar mijn vrouw wilde daar niet in rijden. Uiteindelijk hebben we de auto ingeruild voor een kleinere, goedkopere auto waar mijn vrouw nu in rijdt. Zelf ga ik met de fiets naar mijn werk. Dat was een hele verstandige financiële beslissing. Het is wat minder luxe, maar het scheelt ons zo’n 300 euro per maand.”

