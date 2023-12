Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax klopt ook Bayern in ArenA en leidt verrassend in CL-poule

De voetbalsters van Ajax hebben ook bij hun tweede Champions League-duel in de Johan Cruijff ArenA voor een stunt gezorgd. De ploeg van trainster Suzanne Bakker won dankzij een treffer van Romée Leuchter met 1-0 van de Duitse kampioen Bayern München. Ajax neemt de koppositie in de poule nu over van de Duitsers, die hun eerste nederlaag leden sinds april.

Vorige week in München had Ajax het met name voor rust lastig tegen de kwartfinalist van vorig seizoen, met een achterstand in de 2e minuut tot gevolg. Dankzij een doelpunt van buitenspeelster Chasity Grant hield Ajax nog een punt over aan het uitduel (1-1). Een meevaller voor de Amsterdammers was dat de Duitse doelpuntenmaakster Lea Schüller in Amsterdam ontbrak na een positieve coronatest.

In de vanwege de regen dichte ArenA begon Ajax wel goed. De ruim 20.000 toeschouwers schreeuwden al na enkele minuten om een strafschop. De scheidsrechter zag echter geen overtreding in de manier waarop Leuchter werd afgestopt. Vlak daarna speelde de Oranje-international zich weer goed vrij, maar vanuit een kansrijke positie schoot ze over.

De tweede grote kans was ook voor Ajax. Een afstandsschot van linksback Ashleigh Weerden belandde op de lat. Een poging van de 16-jarige Lily Yohannes ging daarna over. In de 35e minuut kreeg de Servische Jovana Damnjanovic de grootste Bayern-mogelijkheid van de eerste helft, maar ze schoot te zacht.

Treffer voor rust

Vlak voor rust liet Leuchter het publiek dan toch nog juichen. Na een hoge steekpass van Nadine Noordam rondde de 22-jarige clubtopscorer beheerst af voor haar eerste doelpunt in de groepsfase van de Champions League.

Op jacht naar de gelijkmaker begon Bayern beter aan de tweede helft, maar via Milicia Keijzer had Ajax de marge al snel kunnen verdubbelen. Haar poging van dichtbij werd gekeerd. Even later miste een afstandsschot van Sarah Zadrazil het Amsterdamse doel maar net. Aan de andere kant was een volgende kans op de 2-0 niet aan Rosa van Gool besteed.

Wijzigingen Bayern

Met meerdere wissels, onder wie international Jill Baijings en vedette Pernille Harder, probeerde Bayern iets te forceren. Dat leverde tot in de laatste minuut nog spannende minuten op voor het Amsterdamse doel, maar de landskampioen hield stand.

Ajax staat na de nieuwe verrassing op 7 punten, met nog twee wedstrijden te gaan. Paris Saint-Germain, dat vorige maand al met 2-0 werd verslagen door de Amsterdamse vrouwen, volgt met 6 punten. Bayern heeft 5 punten, AS Roma 4. De beste twee teams plaatsen zich voor de kwartfinales.

