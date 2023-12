Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Manchester City wint voor het eerst wereldbeker voor clubteams

Manchester City heeft voor het eerst in de clubhistorie beslag gelegd op de wereldbeker voor clubteams. In de finale in het Saudische Jeddah rekende de winnaar van de Champions League overtuigend met 4-0 af met Fluminense uit Brazilië.

Trainer Pep Guardiola won de trofee inmiddels al viermaal. Eerder deed hij dat in dienst van Bayern München en FC Barcelona (2x).

Het is bovendien al de elfde keer op rij dat een Europese club in de finale te sterk is voor een niet-Europese ploeg. In 2012 verloor Chelsea van het Braziliaanse Corinthians met 1-0.

Aké

In Jeddah stond het na veertig seconden al 1-0 voor Manchester City. Na een schot van Oranje-international Nathan Aké op de paal werkte Julián Álvarez de bal in de rebound met de borst binnen. Het was het snelste doelpunt ooit in een finale van het WK voor clubteams.

Phil Foden stond na bijna een halfuur aan de basis van de tweede Engelse treffer. Zijn voorzet werd door Fluminense-verdediger Nino in eigen doel gewerkt. Bij een 1-0-stand werd een gegeven penalty voor de Brazilianen nog teruggedraaid wegens eerder buitenspel.

In de tweede helft gleed Foden een voorzet van Álvarez binnen en in de slotfase zorgde de 23-jarige Argentijnse spits met een knap schot in de verre hoek voor de eindstand van 4-0.

