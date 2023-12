Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De best betaalde stages in Nederland van 2023 en hoeveel je ervoor krijgt

De vergoeding van de gemiddelde stagiair komt niet in de buurt van het minimumloon. Maar het ‘salaris’ voor stages ligt ver uiteen. Dit zijn de best betaalde stages van 2023.

Zie je het niet zitten om eerst stage te lopen? Dan zijn er ook genoeg goedbetaalde banen op de arbeidsmarkt waar je in kunt stappen zonder eerst te studeren en als stagiair aan de slag te gaan.

De gemiddelde stagevergoeding

De gemiddelde stagevergoeding van dit jaar is volgens vacaturesite Magnet.me gelijk aan 573 euro. Dat is 3,7 procent meer dan vorig jaar. Een kleine stijging, maar dat is een stuk minder dan de gemiddelde loonontwikkeling van 7,4 procent tot nu toe in 2023.

In Nederland kennen we geen wettelijke stagevergoeding. De werkgever bepaalt of er een stagevergoeding wordt betaald en hoe hoog deze vergoeding is. Hierover bestaan geen afspraken voor een minimum- of maximumvergoeding, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Voornamelijk in de financiële sector zijn de stagevergoedingen gestegen. Gemiddeld ging de compensatie in deze sector dit jaar met 19 procent omhoog.

De best betaalde stages

Op basis van dit onderzoek – gebaseerd op zo’n 4400 door de vacaturesite aangeboden stages – staat de stage bij BNP Paribas met stip op nummer één. De stagevergoeding bij deze bank bedraagt 1400 euro bruto per maand.

De bank wordt gevolgd door multinational Procter & Gamble. Als Brand Management-stagiair kon je dit jaar rekenen op een vergoeding van 1200 euro per maand. Op plaats drie vinden we IDH Sustainable Trade Initative. Als onderzoeksstagiair ontvang je daar een vergoeding van 1120 euro per maand.

Best betaalde stage Vergoeding BNP Paribas –

Banking stage 1400 euro Procter and Gamle –

Brand management stage 1200 euro IDH Sustainable Trade Initiative –

Onderzoeksstage 1120 euro TomTom 1100 euro Rabobank –

Equity capital markets stage 1004 euro &Samhoud 1000 euro ABN AMRO 1000 euro Van Lanschot Kempen 1000 euro KPMG 1000 euro L’oreal 1000 euro

Bij de bedrijven waar geen specifieke stage wordt genoemd, geldt de vergoeding voor meerdere stages met verschillende functies. Zijn deze bedrijven niets voor jou en voel je veel meer voor een functie als vuilnisman of -vrouw? Lees dan alles over het salaris voor dat beroep.

Reacties