Ajax verliest opnieuw van Brighton & Hove Albion

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League verloren. De club uit de hoofdstad ging met 2-0 onderuit, net als twee weken geleden in de Engelse kustplaats.

Ajax is door de nederlaag nog steviger op de laatste plaats in groep B van de Europa League beland. De club sluit de groepsfase af met een uitwedstrijd tegen Olympique Marseille en een thuisduel met AEK Athene. Alleen de nummer laatst van de poule komt na de winterstop niet meer Europees in actie.

Silvano Vos mocht zich aanrekenen dat Brighton in de 15e minuut op voorsprong kwam. De 18-jarige vervanger van de geblesseerde Branco van den Boomen leed slordig balverlies en zag Ansu Fati profiteren. De van FC Barcelona gehuurde aanvaller bereidde in de 53e minuut de 0-2 van Simon Adingra voor.

Ajax koos na de tweede treffer vol voor de aanval. Maar Brian Brobbey zag zijn inzet via twee doelpalen weer het veld inrollen. Ook de ingevallen Carlos Forbs en Steven Bergwijn slaagden er niet in doelman Bart Verbruggen te passeren.

ANP

