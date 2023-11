Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (18) wil op een politieke partij stemmen waar ik het niet mee eens ben’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Xander: „Mijn zoon (18) wil op een politieke partij stemmen waar ik het niet mee eens ben.”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn zoon is een paar maanden geleden 18 jaar geworden. Een mijlpaal natuurlijk. Hij mag nu alleen autorijden, bier drinken én stemmen. Met de verkiezingen in aantocht zorgde dat laatste echter voor een onaangename verrassing voor mij. De partij waarop hij wil stemmen, staat namelijk lijnrecht tegenover de partij waar ik op stem. Ik dacht dat ik hem had opgevoed met mijn eigen normen en waarden, ik begrijp dan ook niet dat hij op deze partij wil stemmen. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Xander”

Het antwoord

„Hai Xander,

Je zoon is nu volwassen en daarbij horen volwassen keuzes. Wat hij over een paar weken gaat stemmen, bepaalt hij natuurlijk zelf. Het is sowieso natuurlijk al heel goed dat je zoon überhaupt gaat stemmen en dat hij zich verdiept in de politiek. Daar kun je hem voor complimenteren. Daarnaast kun je over zijn keuze met hem in gesprek gaan.

Vraag hem waarom hij op die partij wil stemmen. Wat is voor hem belangrijk? Ga het gesprek open aan en luister naar zijn standpunten.

Als hij ervoor openstaat, kun je ook een debat met elkaar voeren. Kies een stelling en organiseer een heus thuisdebat. Het ligt voor de hand dat je jouw eigen standpunt verdedigt, maar het kan ook juist heel verhelderend zijn om elkaars standpunten te verdedigen. Leef en lees je in en zo kun je een hele interessante en inhoudelijke discussie voeren.

Als je zoon daar geen zin in heeft, kun je hem misschien wel aanraden om zich nog wat meer te verdiepen in de verkiezingsprogramma’s (als hij dat nog niet heeft gedaan), wellicht komt hij dan tot nieuwe inzichten. Ook kan hij, als hij dat wil, nog een stemwijzer invullen, er is zelfs een speciale voor jongeren.

Uiteindelijk is de keuze in het stemhokje dan natuurlijk aan hem, hij is nu volwassen en dat zul je toch moeten accepteren.

Succes!”

