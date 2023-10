Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Híer zijn mensen op hun werk bang voor

Krijg jij ook altijd een hartverzakking door onheilspellend bericht van je baas of jaagt een presentatie je de stuipen op het lijf? Je bent niet alleen. Dit zijn de grootste angstaanjagers op het werk.

Hoe leuk je werk ook is, we hebben allemaal weleens te maken met stress. Of erger, angsten. Onzekerheid en ongemak: het hoort er voor iedereen af en toe bij. Maar gedeelde smart is halve smart. Daarom onthult Linkedin carrière-expert Laura van Horssen de top 5 angsten van werknemers.

De grootste angstaanjagers op het werk

Iedereen gaat anders met die vervelende situaties om. En hoewel bijna 1 op de 5 werknemers deze situaties gemakkelijk negeert, is dat voor het merendeel van ons niet zo makkelijk. Daarom hebben we ook direct tips hoe met deze situaties om te gaan.

De nachtmerrie-notificatie

Een ‘kunnen we even praten’-bericht van je manager, zonder verdere context. Een nachtmerrie voor 24 procent van de ondervraagden.

„Een manager die vraagt om een 1-op-1 gesprek, zónder context, is zelfs voor een ervaren medewerker soms spannend. Bedenk of zo’n berichtje typisch is voor je manager. Zijn er andere keren geweest dat hij of zij om een praatje vroeg en dat het een gewone bijpraatsessie was? Mocht je een keer door een (vorige) manager zijn afgebrand, onthoud dan dat niet alle bazen hetzelfde zijn”, adviseert Van Horssen.

De plotselinge presentatie

Op het laatste moment gevraagd worden om een presentatie te geven? 22 procent van de werknemers moet er niet aan denken.

Het advies? „Een last-minute verzoek is een veelvoorkomende angstoproepende trigger voor velen, vooral als het dan gaat om spreken in het openbaar. Wat helpt: oefenen, oefenen, oefenen. In verschillende vormen en voor verschillend publiek. Denk bijvoorbeeld aan een speech bij het verjaardagsdiner van je beste vriend, of het presenteren van je plan aan een collega.”

Verkeerde ontvangers

Alleen al bij de gedachte krijgen wij het benauwd: per ongeluk een privébericht versturen in de groepschat, terwijl het bericht bedoeld is voor één collega.

„We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Het berichtje bedoeld voor die ene collega stuur je per ongeluk naar de verkeerde chat. Hoe erg je je ook schaamt voor de situatie, er is geen toverspreuk die het ongedaan kan maken. Blijf kalm, erken de fout en verontschuldig je indien nodig. Afhankelijk van de ernst van het communicatiefoutje, kun je het zien als een manier om er in de toekomst van te leren.”

Andermans werk verrichten

Een andere veelgehoorde stressfactor op het werk? Gevraagd worden om werk te doen dat geen deel uitmaakt van je functie.

„Soms worden we gevraagd om taken te doen die niet in onze functieomschrijving vallen. Het kan goed voelen om uit de schaduw te stappen en extra op te vallen binnen je bedrijf. Daar is niets mis mee.

Maar als je voortdurend wordt gevraagd om meer verantwoordelijkheden op je te nemen en je je meer en meer als een zombie gaat voelen, is het misschien tijd om eens met je manager te praten. ‘Nee’ kan het toverwoord zijn voor jou.”

Monsterlijke blunder

Een blunder begaan op werk is al erg genoeg, maar daarvoor publiekelijk moeten uitkomen, misschien nog erger. Of juist een opluchting.

„Onze fouten toegeven, is nooit makkelijk. Maar het is ook de vloek van het groeien en beter worden in ons werk. De eerste momenten van afschuw als je je realiseert dat je een fout hebt gemaakt, zijn vaak het spannendst – probeer kalm te blijven, beoordeel de situatie en zeg tegen jezelf dat het niet het einde van de wereld is.

Daarmee kun je de situatie weer onder controle krijgen en de regie pakken. Door het probleem proactief aan te pakken, presenteer je jezelf als iemand die met de engste situaties om kan gaan.”

